Münir Özkul'un kızı: Babamın sağlık durumunda değişiklik yok, daha iyiye gitmeyecek

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Babamın durumunda değişiklik yok" diyen Özkul, " Tabi ki daha iyiye gitmeyecek, ama daha kötü olmaması için uğraşıyoruz” diye konuştu

Habertürk'te yer alan habere göre; Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu Ferhan Şensoy’un, Rasim Öztekin’e devrettiği törende konuşan Güner Özkul, “Babamın sağlık durumu için 'stabil' diyoruz. Bir değişiklik yok. Tabi ki daha iyiye gitmeyecek, ama daha kötü olmaması için uğraşıyoruz” dedi.