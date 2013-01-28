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Yaşam

Bir kez daha 'Münir Özkul öldü' iddiası ortaya atıldı!

Münir Özkul'un öldüğüne ilişkin iddialar Twitter'da gündeme oturdu

28 Ocak 2013 10:38

Türk sinema ve tiyatrosunun ustası Münir Özkul hakkında bir kez daha "öldü" söylentisi çıktı.

Münir Özkul'un öldüğüne ilişkin iddialar Twitter'da gündeme oturdu.

Yıllardır ‘Demans’ hastalığıyla mücadele eden Özkul’un kızı Güner Özkul çıkan söylentilere "Babam hala hayattadır, bilginize" diyerek tepki gösterdi.

Özkul hakkında daha önce de çok defa "öldü" iddiaları ortaya atılmıştı.


Twitter'da kim ne söyledi?


@rahsangulsan: Münir Özkul da mı yoksa?

@omurgedik: Münir özkul sen bunlara inat cok yasa olur mu

@Ebru_Polat: Ne istiyorsunuz siz Münir Özkul dan.. Allah dahada uzun omur versin insallah. Bu kadar degerli bir insani surekli oldurdunuz dirilttiniz..

@hayranokan: Münir Özkul Abimiz Ölmedi ! Trollerin Çıkardığı Haberlerede İnanmayınız Lütfen..Dualarımız Seninle Münir Abi..Herkese İyi Geceler..

@ismailhpolat: İnternet okur yazarlığı diyoruz da, 6. kez önüne gelen "Münir Özkul ölmüş!" tweetini sorgusuz sualsiz paylaşan kişilere eğitim falan nafile!

@mBurakGultekin: Münir Özkul'un Müzeyyen Senar'ın maşallahı var Allah hayırlı ömür versin.

@ozguraksuna: Münir Özkul'un öldüğü haberi 21. kez #tt listesinde. İnanılmaz insanlar var bu twitter'da

@bgmztrk: Münir Özkul Allah gecinden versin bir gün ölecek kimse inanıp da cenazesine gitmicek..

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