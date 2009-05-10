Münevver ile Cem'in son fotoğrafları

Genç sevgililerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Fotoğrafları görenler bu aşkın bir vahşetle sonuçlandığına inanamıyor.



İstanbul Etiler’de 3 Mart tarihinde, kesik başı bir gitar çantasının, vücudu ise bir bavulun içinde, çöp konteynerinde bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut ile katil zanlısı sevgilisi Cem Garipoğlu’nun ilk ve son kez kutladıkları Sevgililer Günü fotoğraflarını Habertürk ele geçirdi.



Hilton Oteli’ndeki Sevgililer Günü eğlencesinde çekilen fotoğraflarda çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyor.



Çiftin tam 28 kareden oluşan gülümseme, hep kahkaha var. O gece alkollü olduğu öğrenilen Cem Garipoğlu’nun bakışları ise biraz daha durgun. Sevgililer Günü için günlerce hazırlık yapan Münevver’in üzerindeki siyah, şık bir elbise dikkat çekiyor.



Genç kız, o mutlu geceden tam 17 gün sonra, vahşice öldürülüp, cesedi parçalandı.



Çiftin fotoğraflarını çeken, ancak adının açıklanmasını istemeyen fotoğrafçı ise, yaptığı açıklamada, “O gecenin en dikkat çekici çiftiydiler. Onları görünce çok şaşırmıştım. Çünkü salonda en genç çift onlardı. Genelde otelde o akşam orta yaşlılar vardı. Hep el ele, diz dizelerdi. O gece Münevver çok neşeliydi” dedi.



’Aşkım sen de baksana’



Genç kızın sürekli fotoğraf çektirmek istediğini ifade eden fotoğrafçı, “Münevver çekilen tüm fotoğrafları tek tek inceliyor, hep daha güzel fotoğraflar olsun istiyordu.



Arkadaşlarımın çektiği fotoğrafları inceledikten sonra bana ‘Siz de bizim fotoğraflarımızı çeker misiniz?’ diye sordu. Ben de ‘Tabi’ diyerek fotoğraflarını çekmeye başladım. Farklı açılardan, dans ederlerken, kokteylde ve Cem’i öperken pek çok fotoğrafını çektim. Her fotoğraf çektiğimde, Cem’e dönüp, ‘Aşkım sen de baksana’ diyordu” şeklinde konuştu.



’Dans etmekten yoruldular’



Sürpriz tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cem o akşam alkollüydü, fotoğraflarla pek ilgilenmiyordu. Münevver’in fotoğrafla ilgili yaptığı tüm yorumlara karşın herşeye ‘Olur’ diyordu. Münevver ise o gece içki içmemişti. Onlarca fotoğraf çektik. En sonunda Münevver, üç adet fotoğrafı beğenerek satın aldı. En çok da kahkaha attığı o fotoğrafı beğendi.”



Yalınayak çıktı



“O gece hep dans ettiler, koridorda dolaştılar. Sık sık yanımıza geldiler. Münevver dans etmekten o kadar yorulmuştu ki otelden çıkarken ayakkabılarını dahi çıkarmıştı. İlk bakışta göze çarpan bir çiftti. Zaten Münevver çok güzel ve çok şıktı. O gece oteldeki kutlamadan erken saatte ayrıldılar. Olayı ilk duyduğumda bu kızı bir yerlerden tanıyorum dedim. Sonra onun Sevgililer Günü’nde fotoğrafını çektiğimiz kız olduğunu anladım. Çok üzüldüm.”

