Munch'un 'Köprüdeki Kızlar'ı rekor fiyata alıcı buldu

'Çığlık' adlı eseriyle tanınan Norveçli ressam Edvard Munch'un 'Köprüdeki Kızlar' tablosu, New York'ta düzenlenen açık artırmada 54,2 milyon dolara satıldı.

Sotheby's Müzayede Evi, Edvard Munch'un 1902'de tamamladığı "Köprüdeki Kızlar" tablosunun, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı.

Edvard Munch'un 101x102,5 santimetre boyutlarındaki tablosu, bir köydeki köprü üzerinde toplanmış genç kızları betimliyor.

Esere 50 milyon dolar değer biçilmişti

ABD'ye 1960'larda koleksiyoncu Norton Simon tarafından getirilen eser, 1996'da 7,7 milyon dolara, 2008'de de 30,8 milyon dolara satılmıştı.

Munch'un "Çığlık" adlı tablosu 2012'de 120 milyon dolara alıcı bulmuştu. Sanat tarihinin en ikonik eserlerinden biri kabul edilen "Çığlık", açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablo olmuştu. En pahalı eser unvanı, 2015'te Pablo Picasso'nun 179,4 milyon dolara alıcı bulan "Les Femmes d’Alger (Cezayirli Kadınlar)" tablosuna geçmişti.

Toplam satış 157 milyon doları geçti

Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'ta düzenlediği "İzlenimcilik ve Çağdaş Sanat" başlıklı açık artırmada toplam 157,5 milyon dolarlık satış yapıldı.

Picasso'nun 1963'te tamamladığı "Ressam ve Modeli" adlı tablosu 12,9 milyon dolara alıcı bulurken 1951 tarihli bronz büstü 8,4 milyon dolara ve " Le Verre" adlı eseri de 2 milyon dolara satıldı.

Açık artırmada Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in "Düşünen Adam - Ufak Boy" adlı eseri 1,7 milyon dolara, Fransız ressam Maurice de Vlaminck'in "Le Verger (Bahçe)" adlı tablosu 7,5 milyon dolara, Rus asıllı Fransız ressam Marc Chagall'ın "Aile" adlı tablosu 4,4 milyon dolara alıcı buldu.