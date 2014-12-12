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Mümtaz'er Türköne: Satılacak kalemimiz yok

Gazeteci yazar Mümtaz'er Türköne, gazetecilere yapılacak operasyon iddiası üzerine adliye önündeki eyleme katılanlar arasındaydı

12 Aralık 2014 22:59

Gazetecilere yapılacak operasyon iddiaları üzerine bugün de İstanbul Adalet Sarayı önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Gazeteci yazar Mümtaz'er Türköne de adliye önüne gelenler arasında yer aldı. Demokrasiyi, barışı ve insanca yaşamayı savunan en son savunma hattının özgür basın olduğunu vurgulayan Türköne şunları söyledi:

“Hırsızların, yolsuzların düzenine karşı bu savunma hattını ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı var. Bu saldırılar karşısında da ne teslim olacak, korkacak ne geri adım atacak ne de satacak bir kalemimiz, bir gazetemiz yok.”

Osman Arslan'ın Cihan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Türköne, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Hukukta bir tabir vardır. Bir olayın, delilin gerçek olup olmadığını anlamak için hayatın akışına uygun olup olmadığına bakılır” dedi.

 

'Hukuk katledildi'

 

Türkiye’de bir yıl önce hırsızlıklar ve yolsuzlukların ortaya çıktığını hatırlatan Türköne şöyle konuştu:

“Bu hırsızlıkları, yolsuzlukları kapatmak üzere kurulmuş bir harami düzeni var. Hukuk katledildi, hukuk yok edildi. Devlet düzeni alt üst edildi. Bizim sabrımız tüketildi. Fakat hayatın akışı bize şunu anlatıyor, maksadına ulaşmak için gelip en son savunma hattı olan özgür basının da susturulması gerekiyor. O yüzden iddialar gerçekten inandırıcı, gerçekten vaki olduklarına inanmamızı gerektiriyor.”

Harami düzeninden onlara her gün "hırsızlık, yolsuzluk yaptınız" diyenleri cezalandırmaya yönelik bir taarruz olduğunu kaydeden Türköne, “Medya kendi başına bir güç değil. Bu toplumda demokrasiyi, huzuru, barışı, insanca yaşamayı savunan en son savunma hattıdır” dedi.

 

'Kalemlerimiz satılık değil'

 

Hırsızların, yolsuzların düzenine karşı bu savunma hattını ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Türköne, “Bu saldırılar karşısında da ne teslim olacak ne korkacak ne geri adın atacak ne de satacak bir kalemimiz, bir gazetemiz yok” şeklinde konuştu.

“Bizler buradayız, kalemlerimiz satılık değil” diyen Türköne, “Ölümüzü çiğnerler gerekirse. Bu memleketi hırsızlıkla, yolsuzlukla düzen tutturmaya çalışanlara teslim etmeyiz. Bizler buradayız, varsa soracakları gelsinler sorsunlar, karşılarındayız” dedi.

Sabır ve hukukla birlikte Türkiye’nin herşeyini tükettiğini ifade eden Türköne şunları ekledi:

“Ama özgür basın ayakta. Son savunma hattı burası. Sizler burdasınız destek olmak için. Bu yağmurda, karda, kışta burdasınız. Demek ki bu ülke hırsıza, uğursuza teslim olacak bir ülke değil. Hepinizden Allah razı olsun.”

 

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