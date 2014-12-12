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Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesi'nden 'gazeteci operasyonu' iddiasına: Takipteyiz

Gazetecileri Koruma Komitesi yöneticilerinden Joel Simon, Twitter'dan açıklama yaptı

12 Aralık 2014 18:03

Ali Aslangül

Gezi olayları ve 17 Aralık yosuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlandığı" gerekçesiyle ağır eleştiriler yönelten Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) yöneticilerinden Joel Simon, "150 gazetecinin gözaltına alınacağı" iddialarına ilişkin olarak "takipteyiz" açıklaması yaptı.

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin Türkiye gündemine taşıdığı iddialar dünya medyasında da geniş yankı bulurken, kişisel Twitter hesabından mesaj gönderen CPJ direktörlerinden Simon, "Türkiye'deki basın mesupları da dahil kitlesel tutuklama söylentilerini yakından takip ediyoruz" dedi. Simon, attığı tweette İngiliz Independent gazetesinin söz konusu iddialarla ilgili hazırladığı haberin linkini de ekleyerek paylaşımda bulundu. Simon ayrıca Zaman gazetesinin önündeki destek eylemlerine ait bir görselin bulunduğu tweeti de retweet etti.

Simon'un tweetleri şöyle:

 

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