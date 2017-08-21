Mümin Sarıkaya: Benim için kainatın merkezi Yozgat'tır

YOZGAT, (DHA)- \'BEN Yoruldum Hayat\' şarkısıyla çıkış yakalayan Yozgatlı şarkıcı Mümin Sarıkaya, Yozgatspor\'un sezon açılışı öncesinde Bozok Stadı\'nda sevilen şarkılarını söyledi. Ben Yoruldum Hayat\' şarkısıyla beğeni toplayan ve \'Yılın en iyi çıkış yapan\' şarkıcıları arasında yer alan Sarıkaya, Yozgatspor- Çorum Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçı öncesi Yozgat Şehir Stadyumu\'nda mini konser verdi.

Yozgatspor için tribünleri dolduran Yozgatlılar\'a Yozgat Belediyesi Kent Orkestrası\'nın verdiği konserin ardından Yozgatspor forması ile sahaya inen Mümin Sarıkaya, mikrofonu eline alarak sevilen şarkılarını söyledi. Mümin Sarıkaya\'nın bu jestine karşılık olarak Yozgatspor taraftarı, sanatçıya sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulundu. Tek tek tribünleri dolaşan Sarıkaya, şarkılarını taraftar ile birlikte söyleyen Mümin Sarıkaya, Yozgat\'a sevgi ve sevdasının hiçbir zaman tükenemeyeceğini anlatırken, “Benim için kainatın merkezi her daim Yozgat\'tır. Burada sizlere şarkılarımı okumaktan ayrı mutluluk duydum. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, konser sonunda Mümin Sarıkaya\'ya teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.



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