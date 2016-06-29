Mültecilere çalışma hakkı tanıyan Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı komisyonda kabul edildi

Yabancıların kayıtdışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı işgücü dengesi kurularak nitelikli yabancı işgücünden de yararlanılması gerekçesiyle düzenlendiği belirtilen "Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı" TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, hükümet geçen cuma günü yatırımın önündeki engellerin kaldırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesini düzenleyen tasarı ile Türkiye'de nitelikli yabancıların çalışmasını kolaylaştıran tasarıyı TBMM Başkanlığı'na sunmuştu.

Komisyon'da kabul edilerek Genel Kurul gündemine alınan tasarı uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usulleri, yetki, sorumlulukları, uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere yabancı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi kuracak.

Çalışma izni, tasarıyla belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak bakanlıkça verilirken, tasarı kapsamında yer alan yabancılar çalışma izni olmadan Türkiye'de çalışamayacak veya çalıştırılamayacak.

Tasarıya göre, Türkiye'de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma iznine başvurabilecek. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, ikamet izni yerine geçecek.

Turkuaz Kart uygulaması

Tasarıyla, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilecek.

İlk 3 yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek olan kartın sahibi yabancı tasarıyla düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacak.

Tasarıya göre Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, sektör, iş ve meslek itibarıyla çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesini belirleyebilecek, sınırlandırabilecek, kısmen veya tamamen durdurabilecek veya yasaklayabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen ve uluslararası işgücü politikasına uygun, eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancılara çalışma izni verilmesinde istisnai hükümler uygulanacak.

Tasarının Ramazan Bayramı sonrasında Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.