Mülteciler için sıradışı barınma projeleri



Hannover Üniversitesi’ndeki mimarlık öğrencileri mülteciler için konut modelleri tasarladı. Bunlardan biri de, şehre gelecek mültecilerin düz çatılardaki boş alanlara yerleştirilmesini öngörüyor. Öğrenciler, bu tür bir projeyi, kendi fakültelerinin çatısına inşaat yaparak hayata geçirmeyi planlıyor. Listemizdeki diğer senaryolar ise şimdilik sadece birer fikir.

Almanya’da faal olmayan yaklaşık 870 mavna bulunuyor. Bu mavnaların yüzen mülteci yurtlarına çevrilmesi mümkün. Nehir suyunun filtreden geçirilmesiyle su ihtiyacının giderilebileceği, elektrik ihtiyacının ise güneş ve rüzgar enerjisi ile karşılanabileceği belirtiliyor.

Ortak yaşam alanları öne çıkıyor

Hannover’de düzenlenen Expo 2000 Dünya Fuarı’ndaki Hollanda pavyonu, fuarın kapandığı günden beri boş duruyor. Oysa bu pavyonu da mülteci yurduna dönüştürmek mümkün. Üçüncü kattaki açık bahçe, konutlar ile boş zaman geçirilebilecek mekanları birleştiren bir öğe olabilir. Öğrencilerin tüm taslakları, ortak yaşam alanlarını öne çıkarıyor.

Prefabrik, esnek ve kişisel… Ahşap yaşam modülleri, Almanya’nın dört bir köşesinde bulunan inşaat boşluklarına sığabilir. Birkaç gün içinde hazır olabilmeleri de ciddi bir avantaj. Konut ihtiyacı olmadığı zaman da, ahşap modüller yerlerinden sökülüp başka bir noktaya yerleştirilebilir veya işlevleri değiştirilerek, örneğin ofis olarak kullanılabilirler.

Hannover’deki üniversite öğrencileri, bazı hobi bahçelerinde mülteciler için yaşam alanlarının sağlanmasını öneriyor. Bu mekanlarda yaşamanın bir avantajı da, kendi gıda maddelerini kendilerinin yetiştirebilecek olmaları. Ayrıca çitin öte yanındaki komşular ile iletişim sayesinde de, farklı kültürlerin yakınlaşmasına imkan sağlanacaktır.

'Kullanılmayan otopark katları açılsın'

Şehirlerdeki otoparklar her zaman tam kapasite kullanılmıyor. Bu binaların bir bölümü şehrin göbeğinde bulunan mülteci yurtlarına dönüştürülebilir. Aşağı katlar da otopark olarak kullanılmaya devam edilebilir.

Hannover’in kuzeyinde bulunan eski bir yük istasyonu yıllardır boş duruyor. Burada mülteciler için yeteri kadar yer var. Mimarlık fakültesi öğrencileri, artık kullanılmayan vagonların konuta dönüştürülebileceğini belirtiyor. Neredeyse her büyük şehirde benzeri şekilde yararlanılabilecek boş duran tren istasyonları veya artık kullanılmayan raylar mevcut.