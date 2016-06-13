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Mülteci çocukların istismara uğradığı Nizip kampının müdürü istifa etti, 2 AFAD çalışanı görevden alındı

87 yaşındaki A.H. 5 çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu

13 Haziran 2016 19:09

Antep’in İslahiye ilçesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı 2 No’lu çadır kentin müdürü istifa etti. İki AFAD çalışanı ise görevden alındı. Kampta Suriyeli beş çocuk istismar edilmişti.

Bianet’in yerel basına dayandırdığı bilgilere göre, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece geç saatlerde kampa gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam ile kamp müdürü Ali Kılıç arasında yapılan görüşmenin ardından Kılıç, istifa etti.

Yapılan idari soruşturma sonrasında da kampta görevli iki AFAD çalışanı görevden alındı.

Kaymakan Yıldırım, yaptığı görüşmenin ardından Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile kampa gelerek yabancı temsilcilerle birlikte de incelemelerde bulundu.

 

Ne olmuştu?

 

Çadırkentte kalan 87 yaşındaki Suriyeli A.H. ikisi torunu, ikisi yeğeni ve bir de çadırkentte kalan çocuk olmak üzere toplam beş çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu.

Aileler şikayetçi olmamış kamu davası dört celsede sonuçlandı. Sanık iyi halde indirim aldıktan sonra toplamda 15 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

 

Nizip'te de olmuştu

 

Daha önce de Antep’teki Nizip Mülteci Kampı’nda 30 erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

Çocukların sekizinin ailesi şikâyetçi oldu.

Kampta temizlik işçisi olarak çalışan E.E. tutuklandı ve Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında açılan davada 108 yıl hapse mahkûm edilmişti.

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