Islahiye Mülteci Kampı'nda 5 çocuğa cinsel istismar, sanığa iyi hal indirimi!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı çadır kentte kalan ve yaşları 4 ila 8 arasında değişen Suriyeli 5 çocuğu, 87 yaşındaki Ahmed H. tarafından yol kenarında herkesin gözü önünde defalarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 2015 yılında meydana gelen olay nedeniyle açılan davada Ahmed H.' iyi hal indiriminden 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

AFAD'ın Nizip mülteci kampında ortaya çıkan 30 çocuğa cinsel istismar olayının ardından İslahiye 2 no’lu çadır kentte de istismar vakası yaşandı. Çadır kentte kalan 87 yaşındaki Suriyeli Ahmed H., ikisi torunu, ikisi yeğeni ve biri de çadır kentte kalan çocuklardan toplam 5 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Görüntü kayıtları ile ortaya çıkan istismarlara göre, yol kenarında oturan Ahmed H., herkesin gözü önünde çocukları kucağına alarak defalarca cinsel istismarda bulundu. Sanık Ahmet H'nin, torunları kız çocukları 4 yaşındaki İ.H ile 8 yaşındaki A.H’ye, yeğenleri 4 yaşındaki erkek çocuğu A.E.A. ile 6 yaşındaki kız çocuğu E.E.A.’ya ve çadır kent sakinlerinden 5 yaşındaki erkek çocuğu E.A.’ya cinsel istismarı görüntü kayıtları ile ispatlandı. Ailelerin müşteki olduğu ancak şikâyetçi olmadığı olaydan kamu davası açılarak 4 celsede sonuç alındı.

İstismar MOBESE kayıtlarında görüldü

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, olay, 20 Kasım 2015 tarihinde Komutanlığa ulaşılarak, C-1 çadırı önünde yaşlı erkeğin bir şahsın çadır önünde sandalyede oturur vaziyette iken 2-3 yaşlarında bir kız çocuğuna “cinsel istismar uyguladığının” anlatılması ile ortaya çıktı. İncelenen MOBESE kayıtlarının ardından yapılan araştırmada sanık Ahmed H.’nin küçük yaştaki çocukları defalarca kez taciz ettiği tespit edildi ve konu İslahiye Cumhuriyet Savcısına bildirildi.

Akli dengesi yerinde

Sanık Ahmed H., 87 yaşında olduğu için mahkeme heyeti tarafından Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hastaneden alınan raporda, sanığın suç tarihinde ve duruşmanın yapıldığı tarihte akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan yargılamada, cinsel istismara uğrayan çocukların ifadeleri kan dondurdu.

“Dedem bana para veriyordu”

Çocukların sosyolog eşliğinde alınan ifadelerinde istismara uğrayan 8 yaşındaki torun A.H., “Dedem bana para veriyordu, ‘Gel, birbirimizi öpelim’ diyordu. Dedem arada bir beni kucağına alırdı” dedi. Şüphelinin yeğeni E.E.A. ise sanığın "vücudunun bazı bölümlerine" dokunduğu söyledi. İncelenen görüntü kayıtlarının dökümünde ise saat 09.09 ile 09.22 arasındaki 13 dakikada sanık Ahmed H., çocuklara 11 defa fiziksel temas yoluyla istismarda bulundu. Görüntü dökümlerine göre sanık, kucağına oturduğu çocukların ellerini çocukların iç çamaşırlarına götürdü. Bu olaydan 9 dakika sonra da istismarda bulunmaya devam etti.

“Çocuklar anlayacak yeterliliğe sahip değil”

Mahkemede sosyal çalışmacı olarak görüş bildiren sosyolog, çocukların bilişsel gelişiminin yaşlarına uygun olduğunu ve bu nedenle yapılan olumsuz davranışı algılayabilecek bilişsel yeterliliğe sahip olmadığını ifade etti.

Beraat ve iyi hal indirimli karar

3 Mayıs'ta sonuçlanan mahkemenin verdiği kararlar da dikkati çekti. Torunlarına uyguladığı cinsel istismar, kamera kayıtları ile saniye saniye ortaya çıkarak döküm kaydında anlatılmasına ve torunlarından birinin dedesinin kendisine yönelik istismarı anlatmasına rağmen, “suçu işlediğine dair mahkumiyete yeter her türlü şüpheden uzak, kesin inandırıcılığı olmadığı anlaşıldığı” gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Savunmasında “Eşim 10 yıl önce öldü. Evli değilim ama şu an itibariyle cinsel yönden herhangi bir ihtiyacım ve isteğim yoktur” diye konuşan sanığa, diğer mağdurlara ilişkin cezalarda ise “iyi hal” gerekçesiyle indirim uygulandı. Görüntü kayıtları ile sabit olan cinsel istismar olaylarında “Sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde göstermiş olduğu olumlu davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edildi” denilerek, cezalarda altıda bir oranında indirime gidildi. Sanık, yeğeni E.E.A.’ya ve E.A.’ya uyguladığı cinsel istismar nedeniyle 8’er yıl hapis cezasına çarptırılırken, bu cezalar 6’şar yıl 8 aya indirildi. Sanığın diğer yeğeni A.E.A. için uyguladığı cinsel istismar suçuna ise 3 yıl ceza verildi ve bu ceza da 2 yıl 6 aya indirildi. İndirimsiz 19 yıl hapis cezası alan sanık Ahmed H., indirimli hali ile 15 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.