Mülteci botu imalathanelerine baskın

İzmir'de polis, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin kullandığı ve olumsuz koşullarda hazırlanan botların üretildiği 3 ayrı imalathaneye düzenlenen operasyonda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 49 bot ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; işyerlerinde lisanssız ve mevzuata aykırı üretildiği tespit edilen 49 zodyak bot ele geçirildi. Botların 2- 5 bin TL'den satıldığı ortaya çıktı. Bu arada son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda yakalanan insan kaçakçılarından 12'si yabancı 74'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin akın ettiği illerden İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği son operasyonun adresi zodyak bot imalathaneleri oldu. 30-40 liralık can yelekleriyle umuda yolculuğa çıkan sığınmacıların bu yeleklerden daha kötü koşullarda hazırlanan botlarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Menemen ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 ayrı imalathanede, lisanssız ve mevzuata aykırı üretildiği tespit edilen 49 bot ele geçirildi.

Faciayla sonuçlanıyor

İzmir'den Yunan adalarına doğru çıkılan umut yolculuğu, standartlara uymayan botlar nedeniyle pek çok mülteciye mezar oluyor. Boyut, kalite ile standart dışı olan botların üretim aşamasında içine hava basılarak yine mevzuata uygun olmayan yollarla test edildiği de belirlendi. Liman Başkanlığı'na bağlı denetmenler eşliğinde yapılan kontrollerde, imalathanelerde gerekli belgelerin bulunmadığı anlaşıldı. Vergi levhalarının bulunduğunu ve faturalı olarak botları sattıklarını belirten imalathane sahipleri ise ürettikleri botları kimin alacağını bilemeyeceklerini ileri sürdü. El konulan botların imha edileceği bildirilirken, imalathane sahipleri hakkında idari işlem başlatılacağı kaydedildi.

1 ayda 74 insan taciri tutuklandı

Mülteci kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren polis tarafından 1- 31 Ocak tarihleri arasında 71 olayda, 2 bin 513 mülteci ile 145'i Türk toplam 160 insan taciri yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen insan tacirlerinden 62'si Türk, toplam 74'ü tutuklandı. Emniyet yetkilileri göçmen kaçakçılığının önlenmesi için operasyonların süreceğini vurguladı.