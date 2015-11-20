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Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı!

Mülteciler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

20 Kasım 2015 13:32

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu güneybatısında 12 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından mültecilerin bulunduğu lastik bot batırıldı. Lastik botu patlatan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeden hızla uzaklaşırken yaklaşık 58 mülteci Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Son açıklanan verilere göre 1 Ocak-19 Kasım 2015 tarihleri arasında 79 bin 489 mülteci denizden sağ olarak kurtarıldı.

12 Kasım 2015 tarihinde saat 04.19'da Yunanistan Birleşik Arama Kurtarma Merkezi (JRCC/PİRE) tarafından Didim Tekağaç Burnu güneybatısında lastik şişme botiçerisinde yardım talebinde bulunan mültecilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.


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