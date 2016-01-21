Foça'da mülteci botu battı; 12 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir’in Foça ilçesi, Aslanburnu mevkiinde mültecileri taşıyan lastik bot alabora oldu, aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaşıldı, 25 kişi ise kurtarıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan sürüyor.

Bugün saat 07.00 sıralarında Sahil Güvenliği arayan balıkçılar, Foça Aslanburnu Mevkisi’nde denizde can yelekleri gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaştı. Büyük bölümü Suriyeli 25 kişi ise Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan mülteciler Foça Balıkçı Barınağı’na getirildi. Mülteciler arasındaki, soğuk havada hiportermi geçirdiği belirlenen yetişkin 1 kadın, Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Biri kolunda kırık olan, diğeri ise şokta olduğu anlaşılan 2 mülteciye sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansta ilk müdahale yapıldı.