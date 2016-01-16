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Ege'de mülteci faciası; biri bebek, 7 ölü

HCG ekiplerinin Bulamaç Adası’nın güneydoğusundaki kayalıklardan 63 mülteciyi kurtardığı açıklandı

16 Ocak 2016 19:29

Ege Denizi’nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilere ait olduğu tahmin edilen biri bebek 7 ceset bulundu.

Sisam Adası (Samos) açıklarında devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik (HCG) ekipleri Prasso bölgesinde denizde 6 erkek cesedi, Bulamaç Adası (Farmakonisi) açıklarında da bir bebek cesedi buldu.

Öte yandan HCG ekiplerinin Bulamaç Adası’nın güneydoğusundaki kayalıklardan 63 mülteciyi kurtardığı açıklandı. Kurtarılan mültecilerin ve bebek cesedinin Leros Adası’na sevk edildiği belirtildi.

 

 

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