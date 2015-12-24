Ege’de göçmen faciası, 18 mülteci hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bindikleri ahşap teknenin sabaha karşı Bademli Köyü açıklarında batması sonucu 18 mülteci hayatını kaybetti.

Yetkililer 21 mültecinin kurtarıldığını, faciada ölenlerin cesetlerinin denizden çıkartıldığını ve kayıp 2 kişinin daha arandığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, aralarında çocukların da bulunduğu cesetler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarılanlar arasında 1 yaşında bebek de bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bazı mültecilerin teknenin kamarasında kapalı kaldığı bilgisi üzerine bölgeye İzmir ve Ayvalık'tan dalgıçlar çağrıldı.