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Mülteci aile, çocuklarını almayı teklif eden Lindsay Lohan'ı dövdü

Lohan, çocuklarını kendisine vermeyen aileyi 'insan kaçakçılığı' ile suçladı

01 Ekim 2018 12:01

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını almayı teklif edince yumruklandı.

Türkiye ziyaretleriyle de gündeme gelen ABD’li yıldız Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi.

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Olayın görüntülerini sosyal medyadan canlı paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, ısrarına rağmen çocuklarını ona vermeyen, Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı. Bu sözlere sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.

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Mülteci aile, çocuklarını almayı teklif eden Lindsay Lohan'ı dövdü

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