Mülkiyeliler Birliği'nde yeni yönetim

T24 - Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu'nda yapılan seçimleri, iki dönemdir başkanlık yapan Ali Çolak başkanlığındaki “Gelenekten Geleceğe” grubuna karşı yarışa giren İhsan Feyzibeyoğlu liderliğindeki “Birlikte Yönetim Grubu” kazandı.



21 Mart Pazar günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılan Genel Kurul'da 1182 Mülkiyeli oy kullandı. Oyların 620'sini alan Birlikte Yönetim Grubu seçimleri kazandı.



Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nin bulunduğu Ankara Kızılay'daki binanın yenilenmesine ilişkin tartışmaların damga vurduğu seçimleri kazanan “Birlikte Yönetim Grubu” şu isimlerden oluşuyor:



YÖNETİM KURULU





İhsan Feyzibeyoğlu

Mustafa Akgökçe

Binnur Berberoğlu

Turgay Erpul

Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen

Filiz Levendoğlu

Alper Demir

VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

Vecdi Seviğ



DENETİM KURULU





Mustafa Adıgüzel

Suat Kepenek

Nermin Ateş



ONUR KURULU



Ali Serindağ

Bahri Öktem

Prof. Dr. Metin Kazancı

Uluç Gürkan

Onur Arı



YÜKSEK DANIŞMA KURULU



Atila Uzer

Aydın Esen

Engin Erem

Ali Rıza Sözen

Betül Yener

Hakan Nuri Veysi Kırklar

Hasan Yaman

Hikmet Çiner

İsa Coşkun

Mehmet Değerliyurt

Serap Kuzu

Süleyman Gökdemir

Tekin Çınar

Şükrü Ünal Ülkü

Yücel Mertoğlu



VAKIF DENETİM KURULU





Ahmet Kavaklı

Oya Hitay



MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ'NİN YENİ BAŞKANI FEYZİBEYOĞLU KİM?



Mülkiyeliler Birliği'nin yeni başkanı seçilen İhsan Feyzibeyoğlu, 1949 yılında Daday’da doğdu. İlköğrenimini Daday İlkokulunda, orta öğrenimini Göl İlköğretmen Okulunda yaptı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldu.

















1984 yılına kadar Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yaptı. ABD'de (1981 Eylül-1982 Eylül ve 1984 Nisan-Temmuz) mesleki konularda araştırma ve incelemelerde bulundu. Maliye Meslek Yüksek Okulu'nda Banka ve Kambiyo Hukuku dersi verdi.





1984 yılından itibaren Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Daire Başkanı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürü ve Müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.Tasarrufları Koruma Fonu Üyeliği, Sümerbank ve Güven Sıgorta’da yönetim kurulu üyeliği, Altın Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği,Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Mali sektör düzenlemelerinin Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırılması, yeni mali kurum ve mali araçlara ilişkin hukuki ortamın oluşturulması, sistemin daha şeffaf hale getirilmesi, kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katıldı.





1985 yılında müteahhitlik sorunlarının çözümü amacıyla kurulan ortak teknik daimi komite üyesi olarak 6 ay Libya'da, 1988-91 yılları arasında Tahran Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri olarak İran'da bulundu.





1998 yılı Şubat ayında Paris Ekonomi Başmüşavirliği’ne tayin edildi. Bu göreve başlamayıp kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1998-2004 yıllarında Yapı ve Kredi Bankası’nda Baş Danışman olarak çalıştı. Yapı ve Kredi Bankası’nın iştiraklerinden Superonline A.Ş., Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Sıgorta , Yapı Kredi Emeklilik ve Enternasyonal Turizm Yatırım AŞ’nin yönetim kurullarında görev yaptı.





Mülkiye, Maliye, Yaklaşım, Maliye Yazıları, Kitaplık, Akşamlık ve Makro Ekonomi’de yazıları yayımlandı.Evli olan Feyzibeyoğlu'nun iki kızı bulunuyor.