Mülkiyeliler Birliği'nde yeni yönetim

T24 - Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu'nda yapılan seçimleri, iki dönemdir başkanlık yapan Ali Çolak başkanlığındaki “Gelenekten Geleceğe” grubuna karşı yarışa giren İhsan Feyzibeyoğlu liderliğindeki “Birlikte Yönetim Grubu” kazandı.
21 Mart Pazar günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılan Genel Kurul'da 1182 Mülkiyeli oy kullandı. Oyların 620'sini alan Birlikte Yönetim Grubu seçimleri kazandı.
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nin bulunduğu Ankara Kızılay'daki binanın yenilenmesine ilişkin tartışmaların damga vurduğu seçimleri kazanan “Birlikte Yönetim Grubu” şu isimlerden oluşuyor:
YÖNETİM KURULU
İhsan Feyzibeyoğlu
Mustafa Akgökçe
Binnur Berberoğlu
Turgay Erpul
Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Filiz Levendoğlu
Alper Demir
VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
Vecdi Seviğ
DENETİM KURULU
Mustafa Adıgüzel
Suat Kepenek
Nermin Ateş
ONUR KURULU
Ali Serindağ
Bahri Öktem
Prof. Dr. Metin Kazancı
Uluç Gürkan
Onur Arı
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Atila Uzer
Aydın Esen
Engin Erem
Ali Rıza Sözen
Betül Yener
Hakan Nuri Veysi Kırklar
Hasan Yaman
Hikmet Çiner
İsa Coşkun
Mehmet Değerliyurt
Serap Kuzu
Süleyman Gökdemir
Tekin Çınar
Şükrü Ünal Ülkü
Yücel Mertoğlu
VAKIF DENETİM KURULU
Ahmet Kavaklı
Oya Hitay
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ'NİN YENİ BAŞKANI FEYZİBEYOĞLU KİM?
Mülkiyeliler Birliği'nin yeni başkanı seçilen İhsan Feyzibeyoğlu, 1949 yılında Daday’da doğdu. İlköğrenimini Daday İlkokulunda, orta öğrenimini Göl İlköğretmen Okulunda yaptı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldu.
1984 yılına kadar Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yaptı. ABD'de (1981 Eylül-1982 Eylül ve 1984 Nisan-Temmuz) mesleki konularda araştırma ve incelemelerde bulundu. Maliye Meslek Yüksek Okulu'nda Banka ve Kambiyo Hukuku dersi verdi.
1984 yılından itibaren Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Daire Başkanı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürü ve Müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.Tasarrufları Koruma Fonu Üyeliği, Sümerbank ve Güven Sıgorta’da yönetim kurulu üyeliği, Altın Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği,Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Mali sektör düzenlemelerinin Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırılması, yeni mali kurum ve mali araçlara ilişkin hukuki ortamın oluşturulması, sistemin daha şeffaf hale getirilmesi, kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katıldı.
1985 yılında müteahhitlik sorunlarının çözümü amacıyla kurulan ortak teknik daimi komite üyesi olarak 6 ay Libya'da, 1988-91 yılları arasında Tahran Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri olarak İran'da bulundu.
1998 yılı Şubat ayında Paris Ekonomi Başmüşavirliği’ne tayin edildi. Bu göreve başlamayıp kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1998-2004 yıllarında Yapı ve Kredi Bankası’nda Baş Danışman olarak çalıştı. Yapı ve Kredi Bankası’nın iştiraklerinden Superonline A.Ş., Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Sıgorta , Yapı Kredi Emeklilik ve Enternasyonal Turizm Yatırım AŞ’nin yönetim kurullarında görev yaptı.
Mülkiye, Maliye, Yaklaşım, Maliye Yazıları, Kitaplık, Akşamlık ve Makro Ekonomi’de yazıları yayımlandı.Evli olan Feyzibeyoğlu'nun iki kızı bulunuyor.