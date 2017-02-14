Mülkiyeliler Birliği: Yargı mekanizması işlemiyor, akademisyenler görevine iade edilmeli!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) 24 akademisyenin ihraç edilmesine tepki gösteren bir açıklama daha yaptı. "Suçun belli olmadığı, yargı mekanizmasının işletilmediği bir süreç yaşanmaktadır. Tek bir hocamız hakkında daha önce verilmiş bir ceza yoktur" denen açıklamada "Yapılması gereken darbe girişimiyle, terörle herhangi bir ilişkisi olmadığı açık olan bütün akademisyenlerimizin bir an önce görevlerine iade edilmesidir. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş derhal istifa etmelidir. Kamu vicdanını zedeleyen bu hukuksuzluklara neden olanlar hakkında acilen soruşturma başlatılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

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Kanun Hükmünde Kararnamelerle Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden akademisyenlerin ihracı sonrasında 11 Şubat 2017 Cumartesi günü, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Onur Kurulu’nun da katılımıyla olağanüstü toplanan Mülkiyeliler Birliği genişletilmiş Yüksek Danışma Kurulu aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’den, Olağanüstü Hal kapsamında üç kanun hükmünde kararname ile 34 bilim insanımız ihraç edildi.

Akademisyenlerimizin savunmaları alınmamıştır, dahası neyle suçlandıkları bile belli değildir. Suçun belli olmadığı, yargı mekanizmasının işletilmediği bir süreç yaşanmaktadır. Tek bir hocamız hakkında daha önce verilmiş bir ceza yoktur. Tek bir hocamızın dahi darbeciliğin göstergesi olduğu iddia edilen bilgisayar programını kullanmadığı açıktır.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar hukukun evrensel ilkelerine uygun olmalıdır. OHAL, hiçbir biçimde hukuka dayanmayan uygulamaları meşru kılamaz.

686 sayılı KHK’nın ardından başlayan tartışmalar göstermektedir ki, ihraçlar kamuoyu vicdanında da rahatsızlığa neden olmaktadır.

Bugün acil olarak yapılması gereken darbe girişimiyle, terörle herhangi bir ilişkisi olmadığı açık olan bütün akademisyenlerimizin bir an önce görevlerine iade edilmesidir. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş derhal istifa etmelidir. Kamu vicdanını zedeleyen bu hukuksuzluklara neden olanlar hakkında acilen soruşturma başlatılmalıdır.

“Ey Vatan Gözyaşların Dinsin-Yetiştik Çünkü Biz” dizelerinin bulunduğu Mülkiye Marşının ifade ettiği doğrultuda, Mülkiyeliler Birliği’nin bütün kurulları olarak, hem Fakültemize hem Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Fakültemiz ve akademisyenlerimizle sürekli bir dayanışma içinde olacaktır.

Mülkiyeliler Birliği