Mülkiyeliler Birliği, Rektör İbiş'i istifaya çağırdı: 157 yıllık köklü geleneğe yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız!

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) 24 akademisyenin ihraç edilmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

"Bugün karşı karşıya olunan sorunun sadece SBF-Mülkiye’nin değil, Türkiye’nin de sorunu olduğuna" vurgu yapılan açıklamada, "157 yıllık köklü geleneğe yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız" dendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'i istifaya çağıran Mülkiyeliler Birliği, "Bu listelerin hazırlanmasındaki sorumluluğundan dolayı derhal istifa etmelidir" dedi. Açıklamada, "Unutulmamalıdır ki; 12 Mart ve 12 Eylül darbecilerinin dağıtmaya çalıştığı bu gelenek, 157 yıldır varlığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Darbecilerin ise nasıl lanetle anıldığını hepimiz biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mülkiyeliler Birliği'nin açıklaması şöyle:

Olağanüstü Hal kapsamında 686 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’den çoğunluğu üyemiz olan 24 bilim insanı ihraç edildi. Diğer üniversitelerden de SBF çıkışlı akademisyenler ihraç edilenler arasında yer aldı.

157 yıllık köklü geleneğe yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Her biri kendi alanında önemli çalışmalar yapan ve Türkiye’nin bilim hayatına önemli katkılar sunan akademisyenlerin ihraç edilmesinin terörle ve darbecilikle herhangi bir ilgisinin olmadığı kamuoyunca bilinmektedir.

Ahmet Haşim Köse, Ahmet Murat Aytaç, Aydın Ördek, Aykut Çoban, Barış Ünlü, Benan Eres, Bülent Duru, Canberk Gürer, Cavidan Soykan, Dinçer Demirkent, Ekin Değirmenci, Elçin Aktoprak Uzgel, Gamze Nazan Bedirhanoğlu Balaban, Gökçen Alpkaya, Hande Dönmez, İlhan Uzgel, Murat Sevinç, Nilgün Erdem, Nisan Kuyucu, Pınar Ecevitoğlu, Şennur Özdemir, Utku Balaban, Zafer Yılmaz, Zeliha Etöz; Türkiye’nin gelişebilmesi için çalışmalar yapmış, bilim ile halkın mutluluğu arasında doğrudan bir bağlantı olduğundan hareketle, bilimsel faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Daha önceki KHK ihraçları sonrasında istifasını talep ettiğimiz Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, bu listelerin hazırlanmasındaki sorumluluğundan dolayı derhal istifa etmelidir.

Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun, sadece SBF-Mülkiye’nin değil Türkiye’nin de sorunudur.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni hedef almak Türkiye’nin ilerici birikimini, aydınlanmasını hedef almak anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki; 12 Mart ve 12 Eylül darbecilerinin dağıtmaya çalıştığı bu gelenek, 157 yıldır varlığını sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecektir. Darbecilerin ise nasıl lanetle anıldığını hepimiz biliyoruz.

SBF’deki eleştirel bilim geleneğinin, ihraç edilen akademisyenlerimizin de katılım ve desteğiyle devam edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bütün Mülkiyelilere, bütün Türkiye’ye bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu saldırı darbeye ya da teröre değil bilimedir. İnsanlarımızın refahı ve mutluluğu için, Türkiye’nin çağdaş bir ülke olması için ne tür engellerle karşılaşırsak karşılaşalım, mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu bizim ülkemize, insanlarımıza borcumuzdur.

Bütün Mülkiyelileri, Fakültemiz ve akademisyenlerimizle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.