“Mülkiye tarihinin gelmiş geçmiş en güzel bacaklı erkeği kimdir?” tartışması büyüyor; Ertuğrul Özkök oyunu açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cihangir’de Mülkiyeliler arasında başlayan “Mülkiye’nin en güzel bacaklı erkeği kimdi?” Tartışmasının devam ettiğini yazdı. Özkök, tartışmanın sosyal medya zeminine taşındığını ve burada tenisçi Cem Duna’nın birinci olduğunu belirtti. Özkök, “Gerçekten de ‘Mülkiye tarihinin gelmiş geçmiş en güzel bacaklı erkeği’ o olabilir” ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şu görüşü savundu:

“Geçen hafta, Cihangir’de eski Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının aralarında yaptığı bir tartışmayı yazmıştım.

Konu, ‘Mülkiye tarihinin gelmiş geçmiş en güzel bacaklı erkeği kimdir?’

İki görüş çarpışıyordu...

Biri İlber Ortaylı-Tuğrul Eryılmaz ikilisi...

Öteki ise Güzel Osman ekolü...

*

Bu tartışma eski Mülkiyelilerin kendi aralarındaki Facebook gruplarına da sıçramış.

Orada da bir yarışma düzenlenmiş.

Ama orada çok farklı bir isim birinci olmuş.

Cem Duna...

*

Bence de doğru bir isim...

Nereden biliyorsun derseniz... Eski büyükelçi Cem Duna tenisçi...

Onu tenis oynarken epey gördük...

Gerçekten de ‘Mülkiye tarihinin gelmiş geçmiş en güzel bacaklı erkeği’ o olabilir”

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T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz da tartışmayı 27 Aralık’taki yazısında duyurmuştu. Eryılmaz, “Katıldığım ilk toplantının ev sahibi Tuhaf dergisinin yayın yönetmeni Nurhak Kaya idi. Ünlü ünsüz çok sayıda okur-yazar Karaköy’deki Manâ’da bir araya geldik. Şimdi Prof. Dr. İlber Ortaylı diyeceğim yine ve siz sinirleneceksiniz. Ne yapayım 1965’ten beri birbirimizi sık sık görürüz, yine öyle oldu. Onunla hiç siyaset konuşmayız. Bu sefer de "68’de Mülkiye’de en güzel bacaklı erkek kimdi?" tartışmasında kavgaya tutuştuk. Ortaylı’ya kalsa o birinci, ben ikinci olmuşum. Tabii ki doğru değil. Tartışmayı uzatmadım. Ayrıntı Yayınları’ndan 64-70 Mülkiye Anıları kitabı çıkan sınıf arkadaşımız Savaş Dizdar’ı arayıp hakemlik etmesini istedim. O benden daha insafsız çıktı. Ben birinci olmuşum, ikinci Güzel Osman’mış (Tokcan), İlber Ortaylı ilk üçe girememiş. Göründüğü gibi İlber bana istediği kadar 'tarih cahili' desin bu sefer tarih beni doğruladı.