Mülkiye Dergisi'nde yeni yönetim ve Yazı Kurulu

T24 - 21 Mart'ta yapılan Genel Kurul'dan sonra oluşturulan Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Mülkiye dergisi için de yeni yönetim ve Yazı Kurulu'nu belirledi.



Birlikten yapılan açıklamada, Mülkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği için Dr. Serdar Şahinkaya'nın görevlendirildiği bildirildi.



Mülkiye Dergisi Yazı Kurulu da, mevcut kurula eklenen yeni isimlerle, soyadı sırasına göre şöyle oluştu:



"1 Nisan 2010



DUYURU: 2010 /1



1.) 21 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen 42inci olağan genel kurul sonucunda oluşan yeni Mülkiyeliler Birliği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Mülkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği için Dr. Serdar Şahinkaya’yı görevlendirmiştir.







2.) Mülkiye Dergisi yazı kurulunun mevcut üyelerine yeni isimlerin eklenmesi ile yazı kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. (Soyada göre alfabetik)







Prof. Dr. Sina AKŞİN- A.Ü. SBF (Emekli); Prof. Dr. Nesrin ALGAN- A.Ü. SBF; Dr. Kerem ALTIPARMAK- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Mustafa AYDIN- Kadir Has Üniversitesi Rektörü; Ahmet Murat AYTAÇ- A.Ü. SBF; Yrd. Doç. Dr. Serdal BAHÇE- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Korkut BORATAV- A.Ü. SBF(Emekli); Doç. Dr. Recep BOZTEMUR- ODTÜ Tarih Bölümü; Doç. Dr. Yücel DEMİRER Kocaeli Üniversitesi İİBF; Doç. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN- A.Ü.SBF; Dr. M. Kemal DOĞRU- Maliye Bakanlığı; Dr. Bülent DURU- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Ş. Volkan EDİGER - İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisat Bölümü; Doç. Dr. Seyhan ERDOĞDU- A.Ü. SBF; Yrd. Doç. Dr. Benan ERES- A.Ü. SBF; İlter ERTUĞRUL ODTÜ Tarih / SBF (Y/Z); Prof. Dr. Cevat GERAY- A.Ü. SBF(Emekli); Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER- A.Ü. SBF; Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN- Abant İzzet Baysal Üniversitesi. İİBF; Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI- A.Ü. SBF(Emekli); Doç. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI- A.Ü. SBF; Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU -Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Yıldırım KOÇ- ODTÜ İktisat (Y/Z); Prof. Dr. Bilsay KURUÇ- A.Ü. SBF (Emekli); Prof. Dr. Ahmet MAKAL- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Ayşegül MENGİ- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Oğuz OYAN- TBMM; Dr. M.Kemal ÖKE- İzzet Baysal Üniversitesi- İİBF; Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Dr. Şennur ÖZDEMİR- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Gamze Yücesan ÖZDEMİR- A.Ü. İletişim Fakültesi; Doç. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR-Hacettepe Üniversitesi İİBF; Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU- A.Ü. SBF; Prof. Dr. Ömür SEZGİN- A.Ü.SBF; Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ- Atılım Üniversitesi; Dr. Serdar ŞAHİNKAYA- A.Ü. SBF(Y/Z); Prof. Dr. Erol TAYMAZ- ODTÜ İİBF- İktisat; Prof. Dr. Taner TİMUR- A.Ü. SBF(Emekli); Prof. Dr. E. Ahmet TONAK- İstanbul Bilgi Üniversitesi; Prof. Dr. Oktar TÜREL- ODTÜ İktisat (Emekli); Prof. Dr. İlhan UZGEL- A.Ü. SBF; Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR- Gazi Üniversitesi - İktisat; Dr. Altuğ YALÇINTAŞ-A.Ü. SBF; Doç. Dr. Galip YALMAN- ODTÜ-Kamu Yönetimi; Prof. Dr. Erinç YELDAN- Bilkent İktisat, Dr. Ergin YILDIZOĞLU- Cumhuriyet Gazetesi; Doç. Dr. Filiz Çulha ZABÇI- A.Ü. SBF







Bilgilerinize sunulur.



Saygılarımızla."