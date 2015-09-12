Mukteda es-Sadr: Bağdat'ta kaçırılan Türk işçileri serbest bırakın

Iraklı Şii dini lider Mukteda es-Sadr, 18 Türk işçisinin kaçırılmasını IŞİD'in yaptığı eylemlere benzeterek, işçilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Türk işçilerin kaçırılması suçtur. Böyle bir eylem insanlık ve İslami açıdan utanç verici bir davranıştır. Kaçırılma sebebi ne olursa olsun siyasi, mali veya başka bir sebeple her kim tarafından yapılmışsa bizzat kendim, barış ve İslam severler adına, bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşçilerin kaçırılma olayında İmam Hüseyin'in isminin kullanılmasının durumun daha da kötü bir hal almasına neden olduğunu vurgulayan Sadr, "Kaçırılan işçilerin arkasında "Lebeyke Ya Hüseyin ( Emrindeyiz Ya Hüseyin)" sloganının kullanılması işin diğer bir kötü tarafıdır. Bundan çok iyi emin olun ki, İmam Hüseyin sizin bu yaptığınız bu kötü işleri inkar etmiştir" şeklinde konuştu.

'Sizin yaptığınız bu eylem...'

İşçileri kaçıranlara ağır sözlerle hitap eden Sadr, "Sizin yaptığınız bu eylem, IŞİD'in yaptığı pisliklere benziyor" dedi. İşçileri kaçıranlar ile teröristlere karşı savaş Haşdi Şabi (Halk Toplulukları) milislerinin karıştırılmaması gerektiğinin de altını çizen Sadr, "Daha öncede belirttiğimiz gibi, bu tip davranışlarda bulunan kişilerin, IŞİD ile bir kefede tutulması ve yalnız bırakılması gerekiyor. İmam Hüseyin hiçbir şekilde boyun kesilmesine ve suçsuz insanların kaçırılmasına razı olmamıştır" değerledirmesinde bulundu. Irak hükümetinin acilen rehin alınan işçilerin kurtarması gerektiğini belirten Sadr, bu konuda hükümete destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Son olarak Sadr, komşu bir ülke olan Türkiye ile herhangi bir ihtilaf söz konusu olsa dahi, suçsuz ve ekmek parasını kazanmak için çalışmaya gelen işçilerin kaçırılmaması gerektiğini aktardı.

Şii mezhebine ait simgeler

Ülkenin en büyük Şii otoritesi Ayetullahuzma Ali Sistani, 18 Türk işçinin kaçırılmasını şiddetle kınayarak, en kısa süre içerisinde serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.Bağdat'ın Sadr bölgesinde 1 Eylül gecesi Türk müteahhitlik firmasına bağlı çalışan 18 Türk işçi, üniformalı bir grup tarafından kaçırılmıştı. 18 Türk işçiye ait olduğu iddia edilen bir video kaydı dün (11 Eylül) yayınlanmıştı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerde işçileri kaçıran kendilerine "Ölüm Timi" adı veren silahlı grup Şii mezhebine ait simgeleri kullanmıştı.