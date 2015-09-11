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Irak'ta kaçırılan Türk işçilerden ilk görüntü

18 Türk işçiyi kaçıran Şii grup bir video yayınladı

11 Eylül 2015 19:03

Irak'ın başkenti Bağdat’ta Sadr bölgesinde bir stadyum inşaatında çalışan 18 Türk işçiyi kaçıran Şii grup, işçilerin isimlerini ve grubun taleplerini okudukları bir video yayınladı.

Videoda, işçilerin arkasında ellerinde otomatik silahla Şii milisler görülüyor.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre kendilerine Ölüm Mangaları ismini veren grubun talepleri arasında, Kürt petrolünün Türkiye’den ihracatını durdurma, Suriye'de Fetih Ordusu'nun Fua ve Kafrayya'daki kuşatmalarını kaldırılmasını sağlama ve Türk askerlerinin Irak'tan çekilmesi var.

Arka planda ‘Emrindeyiz ey Hüseyin’ yazılı pankartı dikkat çeken silahlı grup, işçilerin serbest bırakılmaları için bazı şartlar yayınladı.

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