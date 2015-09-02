'Bağdat'taki 18 Türk işçiyi Es Selam örgütü kaçırdı' iddiası

Irak'ta kaçırılan Türk işçilerle ilgili görüşmeler yürüten bazı işadamları, kendilerine ulaşan bilgilere göre "İşçileri kaçıran kişilerin şantiyeye 10 cip, iki minibüsle birçok kontrol noktasından geçtiğini ve bu noktalarda kendilerini Şii örgüt Es Selam'ın üyeleri olarak tanıttıklarını" söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan 18 Türk işçinin durumuyla ilgili olarak yetkililerle temaslar yürüten bazı işadamları BBC Türkçe'ye konuştu.

İsim yazılmamasını talep eden kaynaklar, kendilerine ulaşan bilgilere göre "Irak'taki işçileri kaçıran kişilerin şantiyeye 10 cip, iki minibüsle geldiğini, birçok kontrol noktasından geçtiğini ve bu noktalarda kendilerini Şii örgüt Es Selam'ın üyeleri olarak tanıttıklarını" belirtti.

BBC Türkçe servisine konuşan işadamlarının söyledikleri şöyle:

"İşçileri kimin, hangi grupların, ne amaçla kaçırdığını bilmiyoruz. Bize gelen bilgilere göre 10 kadar cip ve iki minibüsle geliyorlar ve birçok kontrol noktasından geçiyorlar. Kontrol noktalarında kendilerini Şii bir örgüt olan El Selam'ın üyeleri olarak tanıtıyorlar."

"Ancak büyükelçilikten, 'Adam kaçırma bu örgütün kullandığı bir yöntem değil' yorumunu yapanlar oldu. Irak makamları şu anda birçok kişiyi sorguluyor."

İşadamları 18 işçinin kaçırıldığı haberini şaşkınlıkla karşıladıklarını da belirtiyor ve şunları söylüyor:

"Bu olay, o bölgeyi bilen iş çevreleri açısından şaşırtıcı oldu. Bağdat güvenli bir bölgeydi. Bugüne kadar böyle bir olay olmadı. Bir tehdit de olmadı. Son zamanlarda başka bölgelerde ya da şehirlerarası transferlerde sıkıntı vardı ama Bağdat'ta olmadı."

'El Selam böyle eylemler yapmadı'

BBC Türkçe'nin görüştüğü Bağdat'tan kaynaklar da El Selam'ın Mukteda El Sadr hareketine bağlı olduğunu, örgütün bugüne kadar bu tip eylemler yapmadığını, bunun tarzlarına uymadığını söyledi.

Dolayısıyla bu örgütün adını kullanan başka kişilerin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Nurol İnşaat şirketinin Bağdat'ın kuzeyindeki bir stadyum inşaatında çalışan 18 Türk işçi, bu sabah yüzleri maskeli, askeri üniformalı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Kaçırma eylemini henüz üstlenen olmadı.

İşçilerin kaçırıldığı Bağdat'ın Sadr bölgesi, IŞİD'e karşı savaşan hükümet yanlısı Şii milislerin kalesi olarak görülen bir semt.