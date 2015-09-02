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Bağdat'ta 18 Türk işçi maskeli kişiler tarafından kaçırıldı

Iraklı güvenlik yetkilisi kaçırılan işçilerin sayısını 17, Irak İçişleri Bakanlığı ise 18 olarak aktardı

02 Eylül 2015 12:41

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr Şehri semtinde 18 Türk işçi, askeri üniforma giyen maskeli kişilerce kaçırıldı. Dışişleri tarafından doğrulanan olayda kaçırılan işçilerin Nurol Holding'e bağlı çalıştığı açıklandı. Konuya ilişkin hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "Irak makamlarıyla çok sıcak temaslarımız devam ediyor" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise Türk işçilerin diğerlerinden ayrılarak götürüldüğünü açıkladı.

 

Nurol Holding'den açıklama

 

Reuters haber ajansı, işçilerin Nurol Holding çalışanı olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan Nurol Holding CEO'su Uğur Doğan, Bağdat'ta inşa ettikleri stadyumun şantiyesinde çalışan 18 kişinin bu sabah asker kıyafetli kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Doğan, "Bağdat'ta bizim tarafımızdan yapılan stadyumun inşaatında çalışan 14 işçi, üç mühendis ve bir muhasebeci sabah 03:00'te asker kıyafetli kişiler tarafından kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdik" dedi.

Doğan ayrıca daha önce güvenlik endişeleri nedeniyle şantiyedeki personel sayılarını en az seviyeye indirdiklerini söyledi.

Reuters'a konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Saad Maan, olayın Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Habibiye mahallesinde meydana geldiğini söyledi.

Associated Press'e bilgi veren Iraklı yetkililer, söz konusu 18 kişinin, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde spor kompleksi inşa eden Türk şirketi tarafından çalıştırılan işçi ve mühendisler olduğunu belirtti.


Adının gizli kalması kaydıyla konuşan bir yetkili, silahlı kişilerin bugün şafak vakti şantiye alanına baskın düzenlediğini ve bekçilerin silahlarını alarak karavanlarda uyuyan 18 işçiyi arazi araçlarıyla götürdüğünü söyledi.

Reuters haber ajansı, işçilerin Nurol Holding çalışanı olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan Nurol Holding CEO'su Uğur Doğan, Bağdat'ta inşa ettikleri stadyumun şantiyesinde çalışan 18 kişinin bu sabah asker kıyafetli kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Doğan, "Bağdat'ta bizim tarafımızdan yapılan stadyumun inşaatında çalışan 14 işçi, üç mühendis ve bir muhasebeci sabah 03.00'te asker kıyafetli kişiler tarafından kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdik" dedi.

İşçileri kaçıranların kimlikleri ya da amaçlarına ilişkin henüz bir bilgi yok. AFP'nin haberinde, kaçırılan işçilerden üçünün mühendis olduğu belirtildi.




Türk Dışişleri de doğruladı



CNN Türk, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın 18 işçinin kaçırıldığı yönündeki haberleri teyit ettiğini duyurdu.

AFP'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, kaçırılan Türk işçilerin sayısını 17, bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi ise 18 olarak aktardı. Anadolu Ajansı ise rakamı "10'dan fazla" olarak geçti.
 

Fidye için kaçırma eylemleri yaygın



AFP haberinde, Bağdat'ta fidye için insan kaçırma eylemlerinin, uzun yıllardır karşılaşılan bir sorun olduğu belirtildi. Ancak Sadr City'nin hükümet yanlısı Şii milislerin kalesi olduğunu hatırlatan ajans, bunun siyasi amaçlı bir eylem de olabileceğini belirtti.

 

Türk işçileri diğerlerinden ayırıp götürdüler

 


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Irak'ta kaçırılan Türklerin bir stadyum inşaatında çalışan 14 işçi, 3 mühendis ve bir muhasebeci olduğunu belirterek, "Kaçırılma sırasında şirkette Türk işçilerini diğer ülkelerin vatandaşlarından ayırarak bir seçime tabi tuttuklarını öğrendik" dedi. 

Bilgiç, düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Şantiyeyi basan kişiler 18 Türk işçiyi alıp götürmüş. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Bağdat Büyükelçimiz Iraklı yetkililerle hemen temas etti. Şu aşamada ne için ve hangi saikle bu kişilerin alıkonulduğunu bilmek zor. Türk şirketiyle de temas halindeyiz. 18 Türk'ün arasında 14 işçi, 3 mühendis ve bir muhasebeci var. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz." 

Bir gazetecinin "Sadece Türk işçiler mi alıkonulmuş" sorusunu yanıtlayan Bilgiç, Türk işçilerin diğerlerinden ayrılarak bir seçime tabi tutulduğu yönünde bilgi edindiklerini kaydetti.

 

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