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Yaşam

Mükemmel pizzanın formülü mozzerelladan geçiyor

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nde yedi farklı çeşit incelenerek pizzaya en çok yakışan peynir belirlendi

26 Ağustos 2014 20:32

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, en lezzetli pizzanın mozzarella ile yapıldığını ortaya koydu.

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden bilim adamları, bilimsel araştırmaların her zaman karmaşık sorunların çözümü için yapılmadığını bir kez daha kanıtladı.

Yeni Zelandalı bilim adamları bu kez "en lezzetli pizza hangi peynirle olur" sorusuna yanıt aradı.

Araştırmada, mozzarella, çedar, edam, colby, emmental, gravyer ve provolone olmak üzere 7 farklı peynir türü incelendi. Peynirlerin elastikiyeti, yağ oranı ve erime sıcaklığı gibi kriterler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Bilim adamları araştırma sonunda en lezzetli pizzanın mozzarella ile yapıldığını belirledi.

Diğer peynirlerin elastikiyetinin az olduğunu belirten bilim adamları, pişirme sırasında edam, çedar ve colbynin pizzanın üzerinde kolayca kabarmadığını, diğer peynirlerin "mükemmel pizza" için ise çok yağlı olduğunu vurguladı.

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pizzamozzarellaçedaredamcolbyemmentalgravyer

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