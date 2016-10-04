"Mükemmel görünme baskısı genç kadınların özgüvenini sarsıyor"

İngiltere'de Girlguiding adlı bir şirketin yaptığı araştırma, genç kadınların dış görünüşleri ile ilgili özgüvenlerinin 5 yıl öncesine göre daha az olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan 7-21 yaş arası 1627 genç kadından sadece yüzde 61'i, bedenleri ile barışık olduğunu söyledi. Bu oran, 2011'de ise yüzde 73'tü.

Girlguiding'ın araştırma için görüştüğü 11-21 yaş arası 1000 genç kadının yüzde 66'sı yeterince güzel olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kadınların dış görünüşlerinin yeteneklerine göre daha belirleyici olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 93, dış görünüşün en fazla mutluluk veren şey olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 80 oldu.

Genç kadınların araştırma sırasında dile getirdikleri bir diğer konu da, vücutlarından duydukları memnuniyetsizliğin onları belli giysileri giymemeye ve fotoğraflarının çekilmesini istememeye zorlaması oldu.

Hatta genç kadınlar bunun, egzersiz yapmalarını ve sınıfta düşüncelerini ifade etmelerini de önlediğini söyledi.

Girlguiding yöneticisi ise Becky Hewitt araştırmayla ilgili olarak, "Genç kızlar bize, görünüşlerine göre değerlendirildiklerini düşündüklerini söylüyor" yorumunu yaptı.