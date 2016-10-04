T24 LogoT24 Logo
Sağlık
BBC Türkçe

"Mükemmel görünme baskısı genç kadınların özgüvenini sarsıyor"

İngiltere'de Girlguiding şirketi yaptığı araştırmasını yayımladı

04 Ekim 2016 17:21

İngiltere'de Girlguiding adlı bir şirketin yaptığı araştırma, genç kadınların dış görünüşleri ile ilgili özgüvenlerinin 5 yıl öncesine göre daha az olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan 7-21 yaş arası 1627 genç kadından sadece yüzde 61'i, bedenleri ile barışık olduğunu söyledi. Bu oran, 2011'de ise yüzde 73'tü.

Girlguiding'ın araştırma için görüştüğü 11-21 yaş arası 1000 genç kadının yüzde 66'sı yeterince güzel olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kadınların dış görünüşlerinin yeteneklerine göre daha belirleyici olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 93, dış görünüşün en fazla mutluluk veren şey olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 80 oldu.

Genç kadınların araştırma sırasında dile getirdikleri bir diğer konu da, vücutlarından duydukları memnuniyetsizliğin onları belli giysileri giymemeye ve fotoğraflarının çekilmesini istememeye zorlaması oldu.

Hatta genç kadınlar bunun, egzersiz yapmalarını ve sınıfta düşüncelerini ifade etmelerini de önlediğini söyledi.

Girlguiding yöneticisi ise Becky Hewitt araştırmayla ilgili olarak, "Genç kızlar bize, görünüşlerine göre değerlendirildiklerini düşündüklerini söylüyor" yorumunu yaptı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GirlguidingİngiltereBecky Hewitt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24