Mükemmel fotoğraflar için makyaj önerileri

Fotoğraflarda kusursuz görünmek, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda kırışıksız bir cilde sahip olmak her kadın hayalidir. Cildinize matlaştırıcı uygulayarak, gözeneklerinizi küçülten makyaj hilelerini deneyerek, yüz hatlarınızı belirginleştirerek, gözlerinizin şeklini öne çıkaran doğru makyaj tekniklerini kullanarak fotoğraflarda kusursuz görünmeyi başarabilirsiniz.

İşte, fotoğraflarda soluk bir tenle, maskarası akmış gözlerle ve dağınık saçlarla görünmek istemiyorsanız, başvurabileceğiniz hileler:

Kusursuz bir cilt görünümü için öneriler

- Gözenek küçültücü, matlaştırıcı bir makyaj bazı kullanarak makyajınızın daha uzun süre kalmasını ve daha pürüzsüz görünmesini sağlayın.

- Mat, güneş koruması olmayan fondöten kullanmaya özen gösterin çünkü SPF içeren fondötenler flaşlı fotoğraflarda yüzünüzün beyaz görünmesine neden olur.

- Gözaltı kapatıcınızı üçgen şeklinde uygulayın ve cildinize iyice yedirin. Bu şekilde fotoğraflarda gözaltlarınızın daha iyi görüneceğinden emin olabilirsiniz.

- Sarı alt tonlu bir pudra ile makyajınızı sabitleyin. Sarı ton cildinizin daha canlı görünmenizi sağlar.

Gözlerinizin daha güzel görünmesi için

- Göz yaşı damlası ile gözünüzdeki kızarıklıkları giderebilirsiniz. Bu şekilde gözleriniz daha beyaz ve daha sağlıklı görünebilir.

- Far olarak mat renkli olanları kullanın. Flaşlarda ışıltılı ürünler daha parlak görünerek kötü çıkmanıza neden olabilir. Ancak göz pınarlarınıza yakın bölgelerde ışıltılı far kullanabilirsiniz.

- Göz pınarlarınıza beyaz kalem sürün bu gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlar.

- Gözlerinizi daha büyük göstermek için Gözleri daha büyük göstermek için makyaj hileleri yazımızdan daha fazla tüyo alabilirsiniz.

- Siyah maskara ve eyeliner kullanın. Siyah renk daha belirgin olduğundan fotoğraflarda güzel çıkar.

- Kirpiklerinizi yoğunlaştırmak için takma kirpik kullanın ve alt kirpiklerinize de maskara uygulamayı unutmayın.

Belirgin yüz hatları için makyaj hileleri

- Yüz hatlarınızı belirginleştirmek için kontürleme yapın.

- Burnunuzun üst kemiğine, alnınıza, çenenize ve elmacık kemiklerinizin üzerine hafifçe

- Aydınlatıcı uygulayarak makyajınıza doğal bir ışıltı kazandırabilirsiniz.

- Fotoğraflarda güzel çıkmak için allık uygulamayı asla es geçmeyin. Allık olmadan daha solgun gözükürsünüz.

Dudaklar için makyaj önerileri

- Rujunuzun dudaklarınızda daha pürüzsüz görünmesi için dudak peeling'i yapın.

- Rujunuzu sürmeden önce dudak balm'ı uygulayarak dudaklarınızı nemlendirin ve emilmesini bekleyin.

- Diş beyazlatıcı ürünler kullanarak dişlerinizi beyazlatmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede rujunuz dikkatleri üzerinize çektiğinde dişleriniz bembeyaz ışıldayabilir.

- Ruj olarak mat ruj kullanın. Mat bir bitiriş fotoğraflarda daha güzel çıkar.

- Dudak kalemi kullanarak dudaklarınızı çerçeveleyin. Bu, rujunuzun kalıcılığını arttırırken aynı zamanda dağılmasını da önler.

- Belirgin ruj renkleri fotoğraflarda dikkat çeker. Vişne tonları fotoğraf çekimlerinde kullanmak için çok uygun.

Mükemmel kaşlar için makyaj tüyoları

- Kaşlarınızı fotoğraf çektireceğiniz gün almayın. Cildinizde hassasiyet oluşup kızarıklıklar oluşabilir.

- Kaşlarınızı kalem ile hafifçe şekillendirip boşlukları kaş farı ile doldurun. Daha belirgin kaşlar fotoğraflarda daha iyi görünmenizi sağlar.

- Kaşlarınızı sabitlemek için kaş jeli kullanın.