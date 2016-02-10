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Yaşam

Müjde Ar: Türkiye LGBT hareketinin 'sapan atan teyze'si olmak istiyorum

"Burada polisin yaklaşımı beni korkutuyor"

10 Şubat 2016 18:28

Annesi Aysel Gürel’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Gzone Mag’e konuşan Müjde Ar, Türkiye’deki LGBT hareketine katılmak istediğini fakat polislerin kendisini korkuttuğunu söylerken, “Zaten bir gözüm yüzde otuz görüyor, diğerinin de başına bir şey gelsin diye sokağa çıkmıyorum. Yoksa ben de LGBT hareketinin ‘sapan atan teyze’si olmak istiyorum. Yanınızda olmasam bile beni sürekli öyle algılayın” diye konuştu.

Ar, eşcinsel evliliklerle ilgili “Valla kim kimle evlenmek istiyorsa evlensin. Ben aslında evlilik karşıtı bir insanım. ikinci eşimle 10 yıl sonra yeğenimin tazyikiyle evlendim. İmzayı bir tarafa bırakacak olursak, evlilikte işin özü kiminle yaşamak istediğiniz, Ahmet Mehmet’le mi yaşar, Mehmet Süheyla ile mi yaşar, kim kiminle isterse yaşar. Ben çocuk edinilmesine de karşı değilim” ifadelerini kullandı.

Derginin Aysel Gürel’i kapağına taşıdığı sayıya ulaşmak için tıklayın.

 

 

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