Müjde Ar 'selülit' ile ilgili haberleri eleştirdi

Televole programı ile tanınan magazin gazetecisi Can Tanrıyar'ın konuk olduğu programda Müjde Ar, magazin programlarında ünlü kadınların selülitleri ile ilgili haberleri eleştirdi.



Ar, "Banane kardeşim kimin kıçında ne var yani. Bana fenalık geldi bir ara. Seda Sayan'ın ön bacağında bu var, arka bacağında bu. E yeter ya" şeklinde konuştu.



Müjde Ar, Tanrıyar'ın eşi Petek Dinçöz'ün bir ifadesini hatırlattı ve 'Onda da var' diyerek konuğuna selüliti olup olmadığını sordu.



"Eşiniz söylüyor. Sizde de varmış, nerenizde?' sorusunu yönelten Müjde Ar'a Tanrıyar'ın yanıtı şöyle oldu: "Hanım diyorsa doğrudur."



Can Tanrıyor, bu ifadeleri nedeniyle Müjde Ar'dan aferin aldı ve "İyi koca olmuş" denilerek övüldü.

