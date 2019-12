-MÜJDE AR İLE ATİLLA DORSAY'A ONUR ÖDÜLÜ ADANA (A.A) - 23.09.2010 - Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin geleneksel yaşam boyu onur ödülleri, oyuncu Müjde Ar ile sinema eleştirmeni Atilla Dorsay'a verildi. Park Zirve Tesisleri'nde düzenlenen, Saba Tümer'in sunuculuk yaptığı törende, Müjde Ar'ın yurt dışında bulunması nedeniyle ödülünü yönetmen senarist Ümit Ünal, Adana Vali Vekili Fikret Deniz'den aldı. Ünal, ''Müjde Ar'ı beklerken karşınızda beni bulmanız belki hoş olmadı ama değerli sanatçımız yurt dışında olduğundan bu ödülü benim almam uygun görüldü. Müjde Ar'ın bu ödüle layık bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. O her zaman sinemada en iyisini yaptı, canlandırdığı karakterlerle kalıplaşmış roller biçilen Türk kadınının aynası oldu. Senaryosunu yazdığım 'Teyzem' adlı filmde Müjde Ar'ın başrol oynaması bir senarist olarak beni her zaman onurlandırmıştır. Kendisini buradan bir kez daha kutluyorum'' dedi. Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ise ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'dan alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Dorsay, ''Yılmaz Güney'in, Abidin Dino'nun, Yaşar Kemal'in, Şener Şen'in memleketinde bu ödülü almak benim için gurur verici. Biz eleştirmenler her zaman eleştirdiğimiz için bize ödül vermezler, tam aksine kızarlar, küfür bile ederler, bu nedenle aldığım ödül son derece anlamlı'' dedi. Yazmanın kendisi için bir tutku olduğunu, yazmadığı günlerde bir şeylerin eksik kaldığını hissettiğini ifade eden Dorsay, ''Aslında yaptığımız iş dışardan göründüğü gibi kolay değil. Bu zor işe rağmen 44 yıldır yazıyorum ama halen bıkmadım. Aklım başında olduğu, sağlığım el verdiği sürece yazmaya devam edeceğim'' diye konuştu. Ödül töreninin ardından Erol Evgin sahne aldı. Adana'da 20 Eylülde başlayan, 200'ü aşkın filmin 442 gösterimle sinemaseverlerle buluştuğu festival kapsamında yarın sinema sanatçılarının da katılacağı sevgi yürüyüşü düzenlenecek. Festival, 26 Eylül Pazar gecesi kapanış töreniyle sona erecek.