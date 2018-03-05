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Müjde Ar: Annem hep "Hırsız olmayın, ahlaksız olmayın" derdi, yaşasaydı da daha sert şeyler söyleseydi

Aysel Gürel, ölümünün 10'uncu yılında anıldı

05 Mart 2018 15:50

Oyuncu Müje Ar, annesi Aysel Gürel'in kendisine hep "Hırsız olmayın, ahlaksız olmayın" öğüdünü verdiğini anlattı. Ar, sözlerinin devamında "Günümüzde kadına yapılan muameleyi gördükçe keşke var olsaydı da daha sert şeyler söyleyebilseydi diyorum" ifadesini kullandı. 

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre söz yazarı Aysel Gürel, ölümünün 10’uncu yılında Sarıyer’deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde şiirleriyle anıldı.

Aysel Gürel’in 60 yıl boyunca biriktirdiği şiirlerinden toparlanan ve Tekin Yayınevi’nden çıkan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitabın da tanıtımı yapıldı. Aysel Gürel’in ölümünün ardından kızları sinema oyuncusu Müjde ve Mehtap Ar tarafından sandıklarda saklanan binlerce sayfa şiir, söz, mektup ve çalışma notlarının bir kısmı bu kitapta toplandı.

Anma töreni öncesi Müjde Ar ile Aysel Gürel’in şiirlerini seslendirmek için törene gelen şarkıcı Ayşegül Aldinç ile kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Müjde Ar, "Bugün Aysel Gürel gibi kadınlar var mı?" sorusunu “Var aslında ama belki seslerini duyuramıyorlar yeterince” diye yanıtladı. Ar, "Aysel Gürel’in emaneti ne?" soruları üzerine de şunları söyledi:

“Ne kavgamız bitmeli ne de sevdamız derdi. Kitabın ismi. 'Hırsız olmayın, ahlaksız olmayın' en baş öğüdüydü. Bu bugün de çok önemli. Ben yakınlarımı çok kaybettim. Adile Naşit, Ertem Eğilmez, Tarık Akan benim çok sevdiğim dostarımdı. Annem de öyle. Her dakika onun sigara ve pudra karışımı yanağının kokusunu hissediyorum. İri dalgalı saçlarını avuçlarıma alıp mıncıklardım. Onu hissediyorum. Tenini hissediyorum. Aslında annem ölüm diye bir şeyin olmadığına inanırdı. Ben de artık ona inanıyorum.”

Müjde Ar daha sonra sahneye çıktığında kitabın hazırlık sürecine ilişkin de şunları söyledi:

“10 yıl önce annemizi kaybettiğimizde ben annemin evine giremedim. Annemin evi bir çöp evden halliceydi. Banyo, mutfak her yer şiirdi. Kapılara, duvarlara daha doğrusu ne bulursa üstüne yazardı. Aslında normal bir gözle baktığınızda bu evde akıllı biri yaşamadı herhalde diyorsunuz. Ne akıllıymış ama! Bu dizeleri yazabilmek, hissedebilmek nasıl bir coşku, nasıl bir insan sevgisi... Onun kızı olduğum için o kadar gurur duyuyorum ki... Günümüzde kadına yapılan muameleyi gördükçe keşke var olsaydı da daha sert şeyler söyleyebilseydi diyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki onun dizelerindeki mesajlar hâlâ aynı sıcaklığını koruyor. Bu kitabı bütün kadınlara armağan ediyorum annem adına. Bu arada şiirleri asistanımla iki yılda toparladık. Asistanım bu şiirleri okudukça ağlayıp ‘ben böyle bir aşk yaşamadım’ deyip kocasından boşandı. Dedim ki ‘Aysel bu bakma yaşadıklarını da yaşamak istediklerini de yazmış.’”

Törende Aysel Gürel’in şiirlerini Ataol Behramoğlu, Ayşegül Aldinç, Levent Üzümcü ve Pelin Batu okudu. İlker Özdemir ise Aysel Gürel’in unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

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Aysel GürelMüjde Arhırsızlıkahlaksızlık

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