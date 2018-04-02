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Müjdat Gezen vasiyet etti: Beni okulumun bahçesine gömün

Gezen, geçen yıl hayatını kaybeden Halit Akçatepe'nin mezarını ziyaret etti

02 Nisan 2018 13:13

Geçen yıl vefat eden usta oyuncu Halit Akçatepe, mezarı başında anıldı. Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen başta olmak üzere sanatçının yakınları katıldı. Gezen burada kendi vasiyetini açıklayarak, "Beni okulumun bahçesine gömün" dedi.

"Büyük bir anma töreni yapacağız"

Ebru Akçatepe, “Babam vefat edeli kısa bir süre oldu, 5 yıl gibi bir süre geçsin o zaman büyük bir anma töreni yapmayı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Vasiyetini açıkladı

Müjdat Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu.

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