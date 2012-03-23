Müjdat Gezen hacizden kurtuldu

T24 -Sinema ve tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in geçen yılın kasım ayında açılışını yaptığı Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi'nin haciz kapsamında el konulan eşyaları, borcun ödenmesiyle geri alındı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi'nin inşaatına malzeme temin eden özel bir firmaya 80 bin 22 liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle başlatılan haciz işlemi sırasında el konulan eşyalar, borcun ödenmesiyle yetkililer tarafından geri alınarak, binaya götürüldü. Müjdat Gezen'in geçen yılın kasım ayında açılışını yaptığı Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi'ndeki eşyalara bir inşaat firması tarafından, alacağın tahsil edilemediği gerekçesiyle Şubat ayında haciz konulmuş, 4 gün önce de icra memurları tarafından bilgisayar kasası, monitör, yazıcı ve LCD televizyonlar götürülmüştü. (