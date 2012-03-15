Müjdat Gezen'e 93 bin liralık haciz

T24 - Sinema ve tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in Kasım 2011'de açılışını gerçekleştirdiği Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi'ndeki eşyalara, bir inşaat firması tarafından "alacağın tahsil edilemediği" gerekçesiyle haciz konuldu.

Müjdat Gezen'e ait Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Müjdat Gezen Kültür Sanat ve Eğlence Merkezi'nin inşaatına malzeme temin eden özel bir firma tarafından, 80 bin 22 liralık fatura borcun ödenmediğini iddiasıyla Müjdat Gezen Tiyatroları Limited Şirketi hakkında 20 Şubat'ta icra takibi başlatıldı.

Belirtilen süre içinde borcunu ödemediği iddia edilen Gezen'in kültür merkezi için, alacaklı inşaat firmasının avukatı Çelebinin talebi üzerine haciz kararı çıkarıldı.

Bursa 15. İcra Müdürlüğü ekipleri nezdinde gerçekleştirilen haciz sırasında el konulan tiyatro malzemeleri, görüntü ve ses sistemleri, işlerin aksamaması için yediemin olarak yine tiyatronun yetkililerine teslim edildi.

Yapılan görüşmelerin ardından Gezen'e ise kanuni faizleriyle toplam 93 bin lirayı bulan borç için yarın öğle saatlerine kadar mühlet verildiği öğrenildi. Para ödenmediği takdirde haczedilen mallar yediemin deposuna kaldırılacak.

Özel firmanın avukatı Saygun Çelebi, "Müvekkilime, yapılan işler karşılığı alacağı ödenmediği için Bursa 15. İcra Müdürlüğünce borçlu Müjdat Gezen Tiyatroları Şirketi hakkında icra takibi başlattık. Tanınan süre içinde borç ödenmeyince de merkezdeki mallara haciz koyduruldu. Mallar, haczedilerek yediemin olarak işletme müdürüne teslim edildi. Bizden süre talep ettiler. Biz de kendilerine süre verdik. Eğer bu süre sonunda borç ödenmezse haczedilen mallar kaldırılacak" dedi.