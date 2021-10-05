Müjdat Gezen’den o sözüne ilişkin açıklama: Buradan darbe iması çıkarmak tam bir hokkabazlık işidir

Müjdat Gezen, "Geldikleri gibi giderler, Mehter Marşı’yla geldiler, İzmir Marşı’yla gidecekler” sözlerinin bazı medya organlarında 'darbe iması' olarak haberleştirilmesine tepki gösterdi. Gezen, "Buradan darbe iması çıkarmak, şapkadan tavşan çıkartmak gibi tam bir hokkabazlık işidir. Bunlara sorulacak soru şudur; hangi darbede, hanginizin ayağına zincir vuruldu? Hangi darbede bilekleriniz kelepçelendi?" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar ise, "Artık bundan da bir darbe iması çıkarmak için insanın aklıyla zorunun olması lazım” tepkisini gösterdi.

Tele 1'de İzmir'in Konak ilçesi Atatürk Meydanı'ndan canlı yayınlanan Anında Manşet programının konuğu gazeteci Uğur Dündar, İyi Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Twitch yayıncıları Pelin Baynazoğlu, Ömer Serdar Özkan, Levent Balım, Kenan Sürmeli oldu. Uğur Dündar, Demokrasi Arenası programında konuk ettiği Müjdat Gezen'in “Geldikleri gibi giderler, Mehter Marşı'yla geldiler, İzmir Marşı'yla gidecekler” sözlerinin iktidar yanlısı medyada ‘darbe çağrısı' olarak haber yapıldığını belirterek tepkisini dile getirdi. Uğur Dündar, “Bu değerlendirme sanki darbe çağrışımı, darbe iması şeklinde yandaş medyada köpürtülerek bir mağduriyet algısı yaratılmak istendi. Aslında, ‘Mehter Marşı ile geldiler, İzmir Marşı ile gidecekler’ deyimi, Erkan Yolaç'a aittir. Erkan Yolaç, ünlü oyunu ‘evet hayır' yarışmasını açarken, ‘Mehter Marşı ile geleceksiniz, İzmir Marşı ile gideceksiniz' diye başlardı. Kalıp olmuştu bu. Ayrıca ‘Geldikleri gibi giderler' gibi bir tanımlama, bir siyasi iktidar için çok doğal bir tanımlama” diye konuştu.

Müjdat Gezen: Hanginizin ayağına zincir vuruldu?

Dündar, canlı yayında Müjdat Gezen’in kendisine konuyla ilgili yaptığı açıklamayı okudu. Müjdat Gezen, şunları söyledi:

"Bazı yancı basın yayın organlarında benim iktidar için ‘Geldikleri gibi giderler' lafını söylerken belinde palaska ile oynadığım belirtilmiş. Birincisi palaskam yok. İkincisi, burada sorulacak en basit soru şu; bu iktidar neyle geldi? Seçimle. Neyle gider? Yine seçimle. Buradan darbe iması çıkarmak, şapkadan tavşan çıkartmak gibi tam bir hokkabazlık işidir. Bunlara sorulacak soru şudur; hangi darbede, hanginizin ayağına zincir vuruldu?

(Uğur Dündar: “Müjdat Gezen'in ayağına zincir vuruldu darbede”)

Hangi darbede bilekleriniz kelepçelendi?

(Uğur Dündar: “Bilekleri kelepçelendi Müjdat Gezen'in.”)

Ben bugüne kadar en az 20 kere ‘geldikleri gibi giderler' dedim…”

TIKLAYIN-Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz