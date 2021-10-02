Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Müjdat Gezen ise Uğur Dündar’a, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler, bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” yanıtını verdi.

Mersin’de AKP Mezitli ilçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz'in intihar ettiği haberi karşısında etkilendiğini anlatan Uğur Dündar, “65 yıl önce ‘sürün bu polisi' diyen zihniyette 65 yıl sonra hiçbir değişiklik yok. ‘Sürün bu polisi' söylemi bugün de geçerli. O nedenle intihar eden edene emniyet teşkilatında ve bunlar açıklanmıyor. Bu kadar da sahipsiz bu polis teşkilatı. Çok acıdım bu polis memuru kardeşimizin ölümüne” ifadelerini kullandı.