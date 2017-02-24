Müjdat Gezen: Ben ne diyeyim, Vali Şahin'e sorun

Ünlü tiyatrocu ve eğitmen Müjdat Gezen, sanat merkezini kundaklayan saldırganın gözaltına alındıktan sonra tutuklanmayıp serbest kalmasına ilişkin konuştu. Gezen, "Ben Ne diyeyim, Vali Şahin'e sorun" dedi. Saldırgan gecenin geç saatlerine doğru tekrar gözaltına alındı.

Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan zanlı Aligül'ün serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun’un talimatı üzerine savcılık itiraz etti. Savcılık Ali Aligül yakalanarak tutuklanmasını istedi. Saldırgan, tekrar gözaltına alındı.

"Alkollü falan gitmedim"

Aligül kundaklamayla ilgili olarak "Ben oraya alkollü falan gitmedim. Ben hayatımda alkol almadı. Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde devam ettim" diye konuştu.

"Duygularıma yenik düştüm"

Olaya ilişkin dün akşam gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mehmet Ali Aligül Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde pişman olduğunu suçlamayı kabul ettiğini belirterek, "Amacım birine zarar vermek yada binayı yakmak değildi. Sadece binanın dış kısmında bulunan kış bahçesi tarzındaki saçaklı bölümü yaktım. Duygularıma yenik düştüm" dediği öğrenildi.

"İsteseydim tüm binayı yakabilirdim"

Müjdat Gezen’i tanımadığını söylediği öğrenilen şüphelinin, "Herhangi bir husumetim yoktur. TV programında Abdülhamithan’ın torunu olan Esma Hatun için söylemiş olduğu çirkin söyleminden dolayı bu suçu işledim. İsteseydim tüm binayı yakabilirdim ancak binanın yan kısmında brandalı bölümü yaktım" dediği kaydedildi.

Tutuklama talebi

Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Adli kontrolle serbest!

Hakimlik, Mehmet Ali Aligül’ ün "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanma istemiyle sevk edildiğini ancak şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını gerekçe göstererek tutuklanma talebinin reddine karar verdi. Serbest kalan şüpheli için haftada bir gün karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

"Ayyaş biri yaktı diyorlar, öyle bir şey yok"

Serbest kalmasının ardından adliye bahçesinde gazetecilere konuşan Mehmet Ali Aligül , yaptığı eylemin Müjdat Gezen’in Abdülhamid Han’ın torunu ile ilgili söyledikleriyle ilgili olduğunu belirterek, "Referandumla herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde devam ettim. Abdülhamid hepimiz için, bu ülke için bir şeyler yaptı. Benim hakkımda kendisi gibi ayyaş biri yaktı diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda alkol almadım, herhangi bir örgüte mensup değilim" dedi.