Muhteşem Yüzyıl'ın yayın günü değişti

FOX TV'de yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinin yayın günü değiştirildi. Cuma günleri ekrana gelen dizi, 14 Şubat'tan itibaren salı günleri izleyicisiyle buluşacak.

Dizi, dün (27 Ocak 2017) yayınlanan son bölümüyle reyting listesinde 53. sırada yer almıştı.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad’ın savaşını konu alıyor.

Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger ve Farah Zeynep Abdullah'ın olduğu dizinin kadrosunda; Caner Cindoruk, Aslı Tandoğan, Necip Memilli, Engin Benli, İsmail Demirci,Ushan Çakır, Metin Belgin, Ece Çeşmioğlu, Leyla Feray gibi isimler yer alıyor.









