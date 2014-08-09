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Muhteşem Yüzyıl'ın Barbarosu'nun eşi: Elimde darp raporu var, şiddet gördüm!

Muhteşem Yüzyıl'da Barbaros'u canlandıran Tolga Tekin'in eşi Zeynep Koltuk, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma dava açmıştı

09 Ağustos 2014 10:42

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa’yı canlandıran eşi Tolga Tekin’den şiddet gördüğünü söyleyen dizi oyuncusu Zeynep Koltuk, eşinin “Ben ona şiddet uygulamadım” açıklaması üzerine elinde darp raporu olduğunu söyledi.

Bir AVM’de kuzeni Neşe Sayles’le tartışırken zor günler geçirdiğini ve eşi Tolga Tekin’den şiddet gördüğünü söyleyen dizi oyuncusu Zeynep Koltuk’un iddiasına eşinden yanıt geldi.

Sinem Vural’ın Hürriyet’teki haberine göre, “Evet, boşanıyoruz” diyerek ayrılığı doğrulayan Tekin, şiddet iddiasını ise kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Koltuk, elinde darp raporu bulunduğunu açıkladı. Boşanma davasının 20 Eylül’de görüleceğini belirten Koltuk, annesinin olayı duymaması için eşinden şikâyetçi olmadığını söyledi:

“Ayrılığımızın nedeni aldatma değil, Tolga’nın şiddet eğilimi ve alkol bağımlılığı. Uzun süredir ayrı yaşıyoruz. Aslında ben evlilik yıldönümümüz olan 20 Temmuz’da boşanmak istiyordum ama araya adli tatil girdi. Ben iki üniversite mezunu bir kadınım. ‘Eşimden şiddet gördüm’ demeye utanırım. Ama bu benim de başıma geldi. Beni polis kurtardı. Hatta olayın ardından Şişli Etfal’e gidip darp raporu aldım. Polisler bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Sırf annem duymasın diye şikâyetçi olmadım.”

 

Anneannemi bize göstermiyorlar

 

Neşe Sayles’in Alzheimer hastası anneannesiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü Zeynep Koltuk, yaşadıkları tartışma hakkında ise şunları söyledi:

“Annemle bir AVM’de yemek yerken, yanımıza Ayşegül Teyzem ve kuzenim Neşe geldi. 91 yaşındaki anneannem de yürüyebilmesine rağmen tekerlekli sandalyedeydi. Teyzem, annemi dövmeye çalıştı. Anneannemin bakımına yardımcı olmadığımızı öne sürdü. Oysa anneannemi bize göstermeyen kendisi. Hatta bu yüzden annemle mahkemelikler. Teyzem, geçtiğimiz günlerde de beni arayıp ‘Artık Amerika’da yaşıyoruz, anneannene ulaşamazsınız’ demişti, yalanmış. Başka bir eve taşınmışlar.”

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