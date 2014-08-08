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Muhteşem Yüzyıl'ın Barbaros'u eşine şiddet mi uyguladı?

Son olarak 'Barbaros' rolüyle seyirci karşısına çıkan Tolga Tekin'in eşi Zeynep Koltuk şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma dava açtı

08 Ağustos 2014 12:44

Alzheimer hastası anneannesini gezdirirken uzun süredir görüşmediği teyzesi ve kuzeniyle karşılaşan Neşe Sayles, anneannesinin bakımına yardımcı olmadıkları için ikiliyle tartıştı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Barbaros Hayrettin Paşa” rolünü canlandıran eşi Tolga Tekin’den şiddet gördüğü için zor günler geçirdiğini söyleyen kuzen Zeynep Koltuk, “Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun!” diyerek isyan etti.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan, futbolcu İbrahim Kaş’la yaşadığı olaylı boşanma süreciyle de uzun süre manşetlerden düşmeyen Neşe Sayles, yine bir aile dramıyla gündemde.

Sinem Vural’ın Hürriyet’teki haberine göre, 28 yaşındaki genç oyuncu, bakımını üstlendiği Alzheimer hastası anneannesi Jale Çiftlikli’yi önceki gün annesiyle birlikte bir AVM’ye götürdü. Sayles, Çiftlikli’yi tekerlekli sandalyesiyle gezdirirken teyzesi ve onun oyunculuk yapan kızı Zeynep Koltuk’la karşılaştı. Anneannesini ikilinin yanına götüren Sayles, teyzesine “91 yaşındaki annene iyi bak. Onu bir daha göremeyebilirsin. Seni unutmadan bir kere gör!” diyerek tepki gösterdi. Teyzesinin yanıtı ise “Esas sen bana annemi göstermiyorsun” oldu. Her iki taraf da sesini yükseltince, mekândaki diğer müşteriler tarafları yatıştırmaya çalıştı. Gözyaşlarına boğulan Neşe Sayles, anneannesini kimseye bırakamadığı için çalışamadığını ve maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Sayles’in tepkisi, bir başka aile dramını daha ortaya çıkardı. Zeynep Koltuk, “Sen benim aylardır ne çektiğimi biliyor musun?” diyerek bir yıl önce nikâh masasına oturduğu oyuncu Tolga Tekin’le evliliğinde şiddet gördüğünü ve bu nedenle boşanacağını dile getirdi.

 

Şiddet uygulamadım

 

Zeynep Koltuk, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa’yı canlandıran Tolga Tekin’le geçtiğimiz yılın temmuz ayında evlenmişti. Çift, Ankara’da yapılan düğünde “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Hepimiz Çapulcuyuz” yazılı pankartlarla poz vermişti. Tolga Tekin, ayrılığı “Evet, boşanıyoruz” diyerek doğruladı. Oyuncu, eşinin şiddet iddiasını ise reddetti.

 

Ömrüm yettiğince ona bakacağım

                                                                           

Neşe Sayles, olayın ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaklaşık sekiz yıldır anneanneme bakıyorum. Teyzem ve kuzenimle tartışma nedenim de anneannemin bakımına yardım etmemeleriyle alakalı. Annem de sağlık sorunları yaşıyor. Anneanneme iyi şartlarda bakabilmek için iki senedir hiçbir projeye katılmıyorum. Bu zorluklarla boğuşurken, yıllardır anneannemle görüşmeyen teyzemle kuzenimi sohbet edip gülüşürken görmek beni üzdü. Duygusal bir tepki vermiş olabilirim ama çok doldum. Özel hayatıma hiçbir şekilde zaman ayıramıyorum. Yaşlıya ya da hastaya bakmak değil, Alzheimer hastasına bakmak çok zor. Onlara ‘Bana yardımcı olun’ dedim sadece. ‘Annemle, benimle konuşmuyorsunuz ama anneannemi görün’ dedim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Teyzemin anneannemi neden görmek istemediğini bilmiyorum. Bu arada yorulduğum zamanlar oluyor ama asla şikâyet etmiyorum. Ömrüm yettiğince anneanneme bakacağım.”

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