Muhteşem Yüzyıl'dan 2 yıl sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Halit Ergenç'in rol arkadaşı kim olacak?

‘Muhteşem Yüzyıl’ın ardından iki yıl ekranlardan uzak kalan Halit Ergenç, 'İzmir 1918' adlı yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Ünlü oyuncu, O3 Turkey Medya ile prensipte anlaşmaya vardı. “Muhteşem Yüzyıl”da Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Ergenç, bu kez halk kahramanı olacak. İzmir’in kurtuluşunun anlatılacağı dönem dizisinde oyuncu, Cevat adlı bir vatansevere hayat verecek. Ergenç’in başrolü paylaşacağı kadın oyuncu arayışları ise devam ediyor.



Halit Ergenç’in partneri olması için ismi geçenlerden biri de oyuncunun eşi Bergüzar Korel. Korel’in yanı sıra Cansu Dere ile de görüşülüyor. Dizinin yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan üstlenecek.



