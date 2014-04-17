Türk televizyonlarının son dönemde en çok izlenen dizi filmi olarak bilinen Muhteşem Yüzyıl'da, Hürrem Sultan devri bitiyor. Dizinin en önemli karakterlerinden "Hürrem Sultan" bu ay sonu 134. bölümünde hayata veda ediyor.

Hürrem Sultan'ın saray bürokrasindeki gücü tartışılmayacak ölçüde büyüktü. Çocuklarından birini tahta geçirmek için hayatını ortaya koyan Hürrem, 134, bölümde vücudunda çıkan çıbana benzer yara yüzünden ölüme hızla yaklaşıyor.

Şehzadeler savaşı

Dizinin yayınlanan son bölümünde Şehzade Beyazıd ile Şehzade Selim'in birbirlerini öldürmelerine son anda yetişerek mani olan Hürrem Sultan fenalaşarak yere yığılınca hastalığı iyiden iyiye nüksediyor. Hürrem Sultan'ın tedavisiyle ilgilenen Alime Hatun Sümbül Ağa'ya 'Sultanımız amansız bir hastalığa yakalanmış. Bu öyle bir illet ki kurtulanını ne gördüm ne işittim. Çok az vakti kaldı' diyerek acı gerçeği söylüyor.

Sümbül Ağa Kanuni'den ne istedi?

Durumu öğrenen Sümbül Ağa önce Hürrem Sultan'dan bile gerçeği saklıyor ancak sonunda onu ağlarken yakalayan Hürrem Sultan'a durumunu gözyaşları içinde söylüyor. Ölümün kendisini alt edemeyeceğini düşünen Hürrem Sultan 'Ben defalarca ölümden döndüm bunu atlatacağım' dese de bu sırrın ağırlığı altında ezilen Sümbül Ağa payitahta döndüklerinde Sultan Süleyman'a Hürrem Sultan'ın amansız bir hastalığa yakalandığını söyleyerek derman diliyor.