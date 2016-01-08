Muhteşem Yüzyıl'da Beren Saat rüzgârı kısa sürdü

Muhteşem Yüzyıl Kösem'e reyting anlamında hızlı bir giriş yapan Beren Saat, ikinci haftada aynı katkıda bulunamadı. Dizi Total'de yeniden Beren Saat'siz son bölümün sıralamasına geriledi

Dizinin dün akşam yayınlanan sekizinci bölümü reyting anlamında adeta hayal kırıklığı oldu.

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ geçen hafta birinci çıktığı AB grubunda ancak 4. olurken Total’de ancak 15. olabildi. Beren Saat’li ilk bölümde dizi bu kategoride altıncılığa yükselmişti. Bu haftaki sonuçla dizi sıralama anlamında Beran Saat’siz konumuna dönmüş oldu.