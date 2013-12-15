Muhteşem Yüzyıl'a savcılık soruşturması!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safeviler, “Fars” devleti olarak gösterildi. Hacettepe Üniversitesi'nde diş hekimliği yapan bir Azeri Türk'ü, “Safeviler Alevi ve Türk'tür. Fars olduğunu söylemek inkâr ve hakarettir” diyerek şikâyetçi oldu. Savcı soruşturma açtı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin 115'inci bölümünde; Safevi Devleti'nin “Fars” olduğuna ilişkin geçen diyaloglar soruşturma konusu oldu. Türk kökenli Azeri olan Mahboub Amrahy, diziyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Amrahy, Safevilerin aslında “Alevi ve Türk” olduğunu, dizide bunun çarpıtıldığını iddia ederek yapımcı hakkında dava açılmasını istedi.

‘İnkâr ve hakaret'

Amrahy, dilekçesinde şöyle dedi: “Dizinin 11 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan 115'inci bölümünde Safevi Devleti, açıkça bir Fars devleti olduğu iddia edilerek halkımın tarih ve geçmişine karşı inkâr ve hakaret edildiğini iddia ediyorum. Bir Türk kökenli İran Azerbaycanlısı olarak adı geçen firmadan şikâyetçiyim.”

Soruşturma numarası

Basın Savcılığı, Hacettepe Üniversitesi'nde diş hekimi olan Amrahy'nin dilekçesini işleme koydu ve soruşturma numarası verdi. Yapımşirketinin İstanbul'da olması nedeniyle, savcılığın soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul'a gönderip göndermeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

‘Gazamız mübarek olsun'

Amrahy suç duyurusunu Facebook hesabından arkadaşlarıyla paylaşırken, “Arkadaşlar gazamız mübarek olsun. Yakında açtığım dava Türk medyasında yankılanacak” dedi. Amrahy'nin Kama Rustemova adlı arkadaşı dizi için “Seyri yoktur. Şah İsmail'in tacını İstanbul'da AcemFars Şeyhi'nin ganimeti gibi takdimedirler. Buna resmi itiraz lazımdır” ifadesini kullandı.

Tarihçiler ne dedi?

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Safevi Devleti, Azeri ve Türk'tür. Şah İsmail'in Türkçe şiir yazdığını herkes biliyor. Devletin adı İran derseniz hiçbir sorun yoktur ancak Fars derseniz yanlıştır ve dava açılması normaldir. Dava kazanılır. Bana eğer bilirkişi diye sorarlarsa Safevi Devleti'nin Türk olduğunu söylerim. Muhteşem Yüzyıl dizisi dünya çapında izlenen bir dizi ancak tarihi yanlış yansıtıyorlar. Bu senaryoyu yazanlar bir bilene danışmıyor.

‘Basit bir kültürsüzlük’

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur: Kızılbaş Türkmenlerin kurduğu bir devlettir. Asla Fars devleti değildir. Bizim insanlarımız çok okumadığı için İran'da kurulmuşsa Fars'tır diye düşünüyor ama İran Devleti, 1924'e kadar Türklerin elindeydi. Çok basit bir kültürsüzlük onların yaptığı.

'Aleviliğe geçtiler’

Derin Tarih Dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan: Safevilerin ve İran'ın Şah İsmail'den sonra Aleviliğe ve sonra Oniki İmam Şiiliğine geçtiklerini söyleyebiliriz.