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Kültür-Sanat

Muhteşem Yüzyıl'a fikir hırsızlığı davası

Yazar Kevser Yeşiltaş Hallac-ı Mansur'a ithafen yazdığı kitabındaki şiirlerin Muhteşem Yüzyıl dizisinde izinsiz olarak kullanıldığını belirtti

30 Nisan 2013 16:25

Yazar Kevser Yeşiltaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinin 67, 73 ve 83. bölümlerinde Pargalı İbrahim paşa karakterinin eşi Hatice Sultan için okuduğu şiir ve metinlerin Hallac-ı Mansur ithafen yazdığı şiir kitabından alıntı olduğunu belirterek Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. 

Yeşiltaş, 2010 yılının  Mayıs ayında yayımladığı "En'el Hak Gizli Öğretisi-Hallac-ı Mansur" isimli  kitabında geçen ;Öyle sırlar vardır ki arar durursun ömrün boyunca",  "Kırılmış tüm kanatlarım" ve Ateş gibi yaktı mı hiç seni?" başlıklı şiir  ve metinlerin, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin 67, 73 ve 83. bölümlerinde izinsiz  kullanıldığını savundu.     

Diziyi ilk sezonunda takip ettiğini daha sonra ise izleme fırsatı  bulamadığını, izinsiz kullanım durumunu da arkadaşlarının uyarısı üzerine fark  ettiğini anlatan Yeşiltaş, yapımcıdan jenerikte kitabın ismine yer verilmesini  istediklerini ancak yapımcının buna yanaşmadığını belirtti.

Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Alıntıyı yapanlar, herhalde, 'En'el Hak Gizli Öğretisi-Hallac-ı Mansur'  kitabımda geçen şiir ve metinlerin, Hallac-ı Mansur'a ait olduğunu, onun  yazabileceğini düşündüler. Oysaki o şiir ve metinleri ben yazmıştım. Başka hiç  bir kaynakta bu şiirler zaten yok. Beni şaşırtan şey şu oldu; dizi bu konuda çok  dikkatliydi. Daha önce Mevlana'dan, Divan-ı Kebir'den şiirlere yer vermişlerdi.  Şiirlerin bana ait olmasına rağmen ismimin geçmemesi gerçekten hiç önemli değil.  Ben sadece Mevlana'ya gösterilen saygının Hallac-ı Mansur'a ve kitaba  gösterilmesini istiyorum. Hallac-ı Mansur da dünyada çok tanınan, kıymetli bir  düşünür. İsmim geçmeseydi, bu metni 'Şu kitaptan aldık' deselerdi ve teşekkür  etselerdi benim için yeterliydi."

İnternette şiirlerin "Pargalı'nın Hatice Sultan'a yazdığı şiir" şeklinde  lanse edilmesinin de kendisini üzdüğünü aktaran Yeşiltaş, dizide Pargalı İbrahim  Paşa'yı canlandıran oyuncu Okan Yalabık'ın seslendirmesini de beğendiğini  belirterek, "Çok beğendim. Asla kızgın değilim" dedi.
        

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