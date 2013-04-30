Muhteşem Yüzyıl'a fikir hırsızlığı davası

Yazar Kevser Yeşiltaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinin 67, 73 ve 83. bölümlerinde Pargalı İbrahim paşa karakterinin eşi Hatice Sultan için okuduğu şiir ve metinlerin Hallac-ı Mansur ithafen yazdığı şiir kitabından alıntı olduğunu belirterek Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Yeşiltaş, 2010 yılının Mayıs ayında yayımladığı "En'el Hak Gizli Öğretisi-Hallac-ı Mansur" isimli kitabında geçen ;Öyle sırlar vardır ki arar durursun ömrün boyunca", "Kırılmış tüm kanatlarım" ve Ateş gibi yaktı mı hiç seni?" başlıklı şiir ve metinlerin, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin 67, 73 ve 83. bölümlerinde izinsiz kullanıldığını savundu.

Diziyi ilk sezonunda takip ettiğini daha sonra ise izleme fırsatı bulamadığını, izinsiz kullanım durumunu da arkadaşlarının uyarısı üzerine fark ettiğini anlatan Yeşiltaş, yapımcıdan jenerikte kitabın ismine yer verilmesini istediklerini ancak yapımcının buna yanaşmadığını belirtti.

Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alıntıyı yapanlar, herhalde, 'En'el Hak Gizli Öğretisi-Hallac-ı Mansur' kitabımda geçen şiir ve metinlerin, Hallac-ı Mansur'a ait olduğunu, onun yazabileceğini düşündüler. Oysaki o şiir ve metinleri ben yazmıştım. Başka hiç bir kaynakta bu şiirler zaten yok. Beni şaşırtan şey şu oldu; dizi bu konuda çok dikkatliydi. Daha önce Mevlana'dan, Divan-ı Kebir'den şiirlere yer vermişlerdi. Şiirlerin bana ait olmasına rağmen ismimin geçmemesi gerçekten hiç önemli değil. Ben sadece Mevlana'ya gösterilen saygının Hallac-ı Mansur'a ve kitaba gösterilmesini istiyorum. Hallac-ı Mansur da dünyada çok tanınan, kıymetli bir düşünür. İsmim geçmeseydi, bu metni 'Şu kitaptan aldık' deselerdi ve teşekkür etselerdi benim için yeterliydi."

İnternette şiirlerin "Pargalı'nın Hatice Sultan'a yazdığı şiir" şeklinde lanse edilmesinin de kendisini üzdüğünü aktaran Yeşiltaş, dizide Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran oyuncu Okan Yalabık'ın seslendirmesini de beğendiğini belirterek, "Çok beğendim. Asla kızgın değilim" dedi.

