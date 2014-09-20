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Muhteşem Yüzyıl oyuncuları şimdi ne yapıyor

Üç yıl boyunca ve hala tekrarlarıyla seyirciyi ekrana kilitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncuları şimdi nerede

20 Eylül 2014 22:30

Üç yıl boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisi ülkenin tüm deneyimli oyuncularını en az bir kez kamera karşısına çıkardığı dizi olarak hafızalara kazındı. 2014 yılında sona eren dizinin oyuncuları şimdi nerede ve ne yapmaktalar

 

İşte Muhteşem Yüzyıl oyuncularının yaptıkları...

 

Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç en son eşi Bergüzar Koral'le çıktığı tatilde görüntülendi. Ergenç büyük ihtimalle bir sezon dinlenecek.

Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınan Meryem Uzerli hamile kalıp bir de aşırı yoğunluktan bunalınca soluğu Almanya'da aldı. Uzerli yakın zamanda yeni bir proje için Türkiye'ye gelecek.

Dizinin kadrosuna sonradan katılan Berrak Tüzünataç Muhteşem Yüzyıl'da Mih-ü Nisa Sultan'ı canlandırdı. Dizi bittikten sonraen çok eski sevgilisi Nejat İşler'in hastalığı sırasında kameralar karşısında görüldü.                            

Fatmagül'ün Suçu Ne ile tanınan Engin Öztürk, dizinin son sezonunda Şehzade Selim'i canlandırdı. Öztürk, bu sezon şu ana kadar herhangi bir projeye dahil olmadı.

Dizinin son sezonunda Şehzade Bayezid'i oynayan Aras Bulut İynemli'nin bu sezon da Hazal Kaya ile birlikte bir dizi için kamera karşısına geçeceği konuşuluyor.

Mehmet Günsür yeni sezonda bir dizide rol almıyor. Ama Çağan Irmak'ın Unutursam Fısılda filminde Farah Zeynep Abdullah ile birlikte kamera karşısına geçecek.

Merve Boluğur da dizinin son sezonunda rol aldı. Bu sezon ise dinlenmeye kararlı.

Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl'ın ilk bölümünden son sezona kadar kadroda yer aldı. Bu sezon ise o da kameralar karşısında olmayacak.

Dizide Damat Rüstem Paşa karakterini canlandıran Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında" filminin kadrosunda da yer alıyor.

Pelin Karahan, son olarak Bedri Güntay ile yaptığı evlilikle gündeme geldi. Genç oyuncu bir süre sonra anne olmaya hazırlanıyor.

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