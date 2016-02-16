T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 3 ayrılık

Dizinin 14. bölümünden itibaren bazı oyuncular diziye veda edecek

16 Şubat 2016 17:17

Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem'de 3 ayrılık yaşanacak.

Gelecek haftaki bölümde Fahriye Sultan rolüyle izleyici karşısına çıkan Gülcan Arslan Muhteşem Yüzyıl Kösem'e veda edecek üç isimden biri olacak. Dizinin 16. bölümünde ise Handan Sultan rolüyle izleyici karşısında olan Tülin Özen ekranlara veda edecek.Tülin Özen'in diziye veda etmesinden sonra aradan geçecek olan zaman atlamasıyla Dilruba Sultan ve Şehzade Mustafa'nın yetişkin halleri için diziye yeni oyuncular girecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Derviş Paşa karakterini canlandıran Mehmet Kurtuluş da diziden çıkan isimler arasında olacak.

 

ETİKETLER

muhteşem yüzyıl kösemmuhteşem yüzyıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24