Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 3 ayrılık

Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem'de 3 ayrılık yaşanacak.

Gelecek haftaki bölümde Fahriye Sultan rolüyle izleyici karşısına çıkan Gülcan Arslan Muhteşem Yüzyıl Kösem'e veda edecek üç isimden biri olacak. Dizinin 16. bölümünde ise Handan Sultan rolüyle izleyici karşısında olan Tülin Özen ekranlara veda edecek.Tülin Özen'in diziye veda etmesinden sonra aradan geçecek olan zaman atlamasıyla Dilruba Sultan ve Şehzade Mustafa'nın yetişkin halleri için diziye yeni oyuncular girecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Derviş Paşa karakterini canlandıran Mehmet Kurtuluş da diziden çıkan isimler arasında olacak.