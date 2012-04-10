Muhteşem Yüzyıl devam edecek mi?

Dün evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve senarist Meral Okay, ölmeden önce Muhteşem Yüzyıl dizisi ile acı bir itirafta bulundu.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne hem çok eleştirilen hem de çok izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl senarist Meral Okay'ın ölümüyle sarsıldı.

Bugün gazetesi Magazin Müdürü Bilal Özcan dizinin senaristi Meral Okay'ın akciğer kanserinden tedavi gördüğü günlerde menajer Ebru Keskin'e yaptığı acı itirafı yazdı:

Ben iyi olmazsam dizi de olmayacak.

İşte Özcan'ın o yazısı:

"Basının yazdığına bakma, hiç iyi değilim"

Sabah sabah Meral Okay'ın acı haberiyle sarsılmak kötüydü...

Her ölüm üzüntü verir ama bazı kişilere dokunduramıyor insan.

Tembelliği çok sevse de çalışkan bir insandı.

Günde 18 saat çalıştığını duyardım.

10 ay önce kanser olduğunu öğrenince beynine sıçramasından çok korkmuştu.

Kemoterapi tedavisi hastalığı geriletince, "Ben duvara çarpmayacağım, virajı aldım" diyordu.

Ancak son aylarda hiç iyi değildi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin mimarı oydu.

Proje tasarımı ve senaryosu ona aitti...

2 ay önce kendisini arayan menajer Ebru Keskin'e şunları söylemişti:

"Ben hiç iyi değilim, sürekli kemoterapi görüyorum. Ben iyi olmazsam dizi de olmayacak. Bu diziyi alt guruplara, alt ekiplere emanet etmeyeceğim. İyi olamazsam diziyi bitireceğim. 10 gündür hastanedeyim..."

Ebru Keskin, 20 gün önce bir oyuncusunu diziye sokmak için Meral Okay'ı aradığında yine benzer sözler duymuştu...

Ve sormuştu:

"Ama Meral Hanım, gazetelerde Sezen Aksu ile fotoğrafınız çıktı, basın iyi olduğunuzu söylüyor."

Aldığı yanıt çarpıcıydı:

"Bakma sen basının yazdığına, ben hiç iyi değilim. Şimdi oyuncunla ilgilenemeyeceğim. İyileşince ara, yine konuşalım."

Meral Okay'ın ardından!

Yaşlılığında sevdiği Gümüşsuyu'nda oturmak, sokak kedilerine annelik yapmak istiyordu.

Kaderinde ölmek varmış.

2012 yılının 9 Nisan günü.

İstanbul'a yağmur yağarken hiç durmamacasına...

Boğaziçi'nin hemen kıyısındaki evinde son nefesini verdi.

Çok sevdiği 'yaz'ı göremeden...

Son bir kez denizde yüzemeden.

Bilenler bilir...

Boğaz'da deniz suyu hızla akar...

Kah üstten, kah alttan.

Ne acelesi varsa suların...

Ve yelkovan akrebi kovalar, akrep yelkovanı.

Biteviye...

Ne acelesi varsa zamanın.

Bak, işte durdu zaman Meral Okay için...

Kaderinde ölmek varmış.

2012 yılının 9 Nisan günü.

Baltalimanı'nda evinde...

Ne acelesi varsa Azrail'in.

Yazık, sokak kedileri öksüz kaldı...